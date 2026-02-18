Honduras se disculpa con El Salvador tras críticas a su modelo de seguridad

Día a Día News

Honduras–El Gobierno de Honduras emitió una disculpa pública luego de que su ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmara que las estrategias de seguridad aplicadas en El Salvador violan los derechos humanos.

El secretario de Comunicaciones hondureño, José Argueta, aclaró que las declaraciones del ministro no reflejan la postura oficial del Ejecutivo. En una entrevista con el programa Hablemos con HechosV, Argueta subrayó que el Gobierno busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

“Cada país toma sus propias decisiones. Lamentamos si hubo una mala interpretación en el hermano país de El Salvador. Nuestro mensaje es claro: debemos trabajar unidos como centroamericanos por la seguridad de nuestros pueblos”, afirmó el funcionario.

Argueta añadió que las expresiones del ministro pueden haberse malinterpretado y reiteró que no representan una política de Estado. “Nuestra política en materia de seguridad está definida en el plan de gobierno y es la guía oficial del presidente”, puntualizó.

El secretario ofreció nuevamente disculpas si las declaraciones del ministro Velásquez fueron inadecuadas o causaron malestar en El Salvador.

Las palabras del titular de Seguridad habían generado polémica días antes, cuando aseguró que el llamado “modelo Bukele” no podía aplicarse en todos los países debido a diferencias estructurales y políticas. “Tienen un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, incluso en contra de los derechos humanos”, había dicho Velásquez.

El medio hondureño Tu NotaCom publicó posteriormente cifras regionales de criminalidad que destacaron la baja tasa de homicidios en El Salvador, que cerró con un mínimo histórico.

Según el portal, mientras El Salvador mantiene la tasa más baja de Centroamérica, Honduras continúa registrando los niveles más altos de violencia en la región.

