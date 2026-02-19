Reino Unido arresta al expríncipe Andrés por presunta mala conducta

Día a Día News

La policía del Valle del Támesis arrestó este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, antiguo duque de York, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. La detención se llevó a cabo en su residencia de Sandringham, Norfolk, coincidiendo con su 66.º cumpleaños.

En un comunicado, la policía confirmó el arresto de “un hombre de unos sesenta años” sin revelar su identidad, en línea con la normativa británica. También informó que se están realizando registros en dos propiedades en Berkshire y Norfolk vinculadas al caso.

La investigación se relaciona con nuevas revelaciones que apuntan a que Andrés habría compartido documentos confidenciales con el empresario y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, cuando ejercía como representante especial para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.

Correos electrónicos fechados en diciembre de 2010 y difundidos recientemente muestran que el entonces príncipe habría enviado a Epstein informes sobre oportunidades de inversión en Afganistán, así como sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam.

La Fiscalía de la Corona indicó que está en comunicación con la policía para determinar si estas acciones constituyen una violación de los deberes públicos. De ser hallado culpable, el delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede ser penado con cadena perpetua.

El hermano del rey Carlos III fue despojado de sus títulos y funciones oficiales en 2022, tras las denuncias de agresión sexual presentadas en su contra por Virginia Giuffre, quien posteriormente se suicidó en 2025. Otras mujeres también han declarado haber sido víctimas de abuso en el marco de la red de tráfico sexual de Epstein.

Las autoridades británicas mantienen bajo custodia al exmiembro de la familia real mientras continúan los registros y el análisis de documentos.

