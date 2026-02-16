Venezuela suprime siete entidades presidenciales como parte de su reorganización institucional

Día a Día News

Venezuela–La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la eliminación de siete organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, dentro de un proceso de reestructuración administrativa iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, establece que la medida busca “adaptar la estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social” y que el proceso de supresión y liquidación de las entidades tendrá una duración de 90 días.

Las instituciones afectadas son: la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la Fundación Propatria 2000, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS).

Según el documento, las funciones de estos entes (creados entre 2000 y 2016) serán redistribuidas entre otras misiones, empresas estatales y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Una junta designada por el ministro de la Presidencia, Juan Escalona, asumirá la dirección, administración y representación legal de las instituciones durante el proceso.

Ante la medida, el partido opositor Primero Justicia pidió transparencia en lo que calificó como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, instando a que se publiquen los detalles del proceso. La formación sostuvo que este paso “acerca a la consolidación de la transición” y subrayó la necesidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país.

