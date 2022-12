Implementan nuevo trato verde en LAX

Escucha este artículo Escucha este artículo

El alcalde Garcetti se unió al presidente del consejo Paul Krekorian, los miembros del consejo Nithya Raman, Paul Koretz, docenas de activistas de justicia ambiental, líderes climáticos juveniles y líderes comunitarios para promulgar varias ordenanzas que juntas toman medidas sin precedentes para alejar a Los Ángeles. de los combustibles fósiles y construir una ciudad más segura, más ecológica y más equitativa.

“Hoy escribimos un nuevo capítulo en la construcción de un futuro más sostenible, equitativo y justo para todos los angelinos”, dijo el alcalde Eric Garcetti. y otros plásticos de un solo uso, estamos poniendo a las comunidades primero y caminando más livianos en esta tierra. El trabajo del Green New Deal de Los Ángeles no debe dejar dudas de que haremos todo lo que podamos en esta lucha contra el cambio climático que define a la generación».

La extracción de petróleo y gas ha sido declarada uso no conforme en el código municipal de Los Ángeles, que prohíbe la extracción de petróleo y gas en la ciudad y comienza la eliminación gradual de la actividad de perforación existente. Desde que asumió el cargo, el alcalde Garcetti ha puesto a Los Ángeles en el camino hacia la extinción de la producción de petróleo y gas y ha administrado mejor la producción actual. En 2016, el alcalde Garcetti restableció la Oficina de Administración y Seguridad del Petróleo y Gas Natural por primera vez en casi tres décadas, y en 2021 el alcalde Garcetti estableció el primer Fondo de Equidad Climática que, entre otras iniciativas, desarrollará un programa de cumplimiento tablero para vigilar las operaciones de la industria petrolera en Los Ángeles y establecerá el monitoreo de la calidad del aire alrededor de los sitios de perforación. Desde 2013, la extracción de petróleo en Los Ángeles ha disminuido en un 46%.

El alcalde Garcetti también firmó una nueva ley que requerirá que todos los edificios nuevos se construyan totalmente eléctricos, con excepciones limitadas, a partir de abril de 2023. Los edificios representan el 43 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la ciudad, más que cualquier otro sector. Se descubrió que las nuevas construcciones comerciales y residenciales completamente eléctricas son más baratas de construir y operar, y ofrecen ahorros de entre $ 600 y $ 2300 por unidad para viviendas multifamiliares de diferentes tamaños y $ 21,000 – $ 76,000 para no residenciales. Los edificios que queman gas natural para calefacción y cocina también contienen niveles de contaminación que exceden los estándares permitidos para exteriores.

La ordenanza final que firmó el alcalde Garcetti fue un conjunto de acciones de cero desperdicio, incluida la prohibición de la venta, distribución u oferta de cualquier producto de poliestireno expandido (también conocido como espuma de poliestireno), incluidos alimentos, bebidas, envío y materiales de embalaje. Este conjunto de nuevas reglas también incluye una prohibición ampliada de bolsas de plástico en tiendas de ropa, mercados de agricultores y otros lugares que no estaban cubiertos anteriormente en la prohibición de bolsas de plástico de 2014, y una ordenanza que requiere prácticas de cero desperdicio en instalaciones y eventos de la ciudad que prohibirá -usar plásticos. La prohibición del uso de estos plásticos a base de petróleo reducirá la demanda de combustibles fósiles en Los Ángeles y protegerá a las personas y la vida silvestre de los químicos dañinos que se filtran en los cuerpos humanos y el medio ambiente circundante.

“Cuando las comunidades vulnerables se unen y lideran, podemos esperar grandes resultados. La evidencia científica y la amplia experiencia de las comunidades de primera línea han revelado enfáticamente que la extracción de petróleo en el vecindario es una operación intrínsecamente insegura, y debemos actuar rápidamente para eliminar gradualmente estas operaciones peligrosas de nuestras comunidades”, dijo Bahram Fazeli, Director de Investigación y Política de Comunidades para un Mejor Ambiente. “Hoy celebramos un hito significativo en la historia de esta lucha en Los Ángeles y en los Estados Unidos”.

“Confiamos en que podemos lograr una transición equitativa a edificios con cero emisiones de carbono, comenzando con la firma de la ordenanza de hoy”, dijo Maro Kakoussian, Gerente de Organización de Justicia Climática de Physicians for Social Responsibility Los Angeles. “Esta victoria de la comunidad es un testimonio del tipo de compromiso profundo que se necesita para lograr una política climática y energética transformadora que se centre en las experiencias vividas por las comunidades. La aprobación de esta ordenanza es una victoria de la comunidad para la salud pública, la contaminación del aire y para cumplir los objetivos climáticos de nuestra ciudad».

“Los Ángeles no es único en su crisis de desechos, pero la ciudad está liderando el grupo con la acción audaz tomada esta semana para reducir el plástico en nuestras comunidades”, dijo Tracy Quinn, presidenta y directora ejecutiva de Heal the Bay. “Heal the Bay ha trabajado incansablemente durante más de 30 años para eliminar millones de piezas de basura de nuestras playas y nuestras vías fluviales y hemos aprendido que la única forma de proteger la salud pública es limitar las fuentes río arriba y reducir la producción y venta de plástico. productos que terminan en nuestras playas, en nuestra vida marina y en nuestros platos. Estamos agradecidos por el liderazgo mostrado por el alcalde Garcetti y el Concejo Municipal de Los Ángeles al expandir nuestra prohibición de bolsas de plástico, desarrollar planes de desperdicio cero para los departamentos de la ciudad y prohibir el poliestireno expandido».

Durante su mandato, el alcalde Garcetti ha llevado a la ciudad a buscar la agenda de energía limpia más ambiciosa del país. Desde 2013, la proporción de electricidad de Los Ángeles que proviene de fuentes renovables se ha duplicado al 40 por ciento, en comparación con solo el 20 por ciento en 2013, lo que supera el objetivo actual del Estado. El alcalde ha tomado medidas audaces para reducir la dependencia de la ciudad de las fuentes de energía sucia, desde la desinversión total de la energía del carbón para 2025 hasta la construcción de la red pública de carga de vehículos eléctricos más grande de cualquier ciudad del país. LA ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero de su red eléctrica en un 59 por ciento entre 1990 y 2020 y aseguró su posición como la ciudad solar número 1 en los EE. UU. durante ocho de los últimos nueve años.

