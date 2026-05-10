Inauguran moderna cancha en cantón El Tobalón, San Juan Talpa

a Menos de ocho días de haber inaugurado el polideportivo de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate Norte, la Dirección de Obras Municipales inaugura un nuevo proyecto en beneficio directo de más de 6,300 residentes del cantón El Tobalón, municipio de San Juan Talpa, La Paz Oeste. Este es el décimo tercer escenario deportivo entregado a escala nacional.

El complejo, que ha generado empleo local durante su construcción, cuenta con una cancha de fútbol con grama sintética e iluminación, un muro gavión de protección, graderíos metálicos, malla ciclón plastificada, sanitarios con piso de porcelanato, juegos infantiles, área de caminamiento en concreto, mobiliario urbano y caseta de vigilancia.

Además, dispone de zonas verdes, arborización y jardineras, señalética, basureros y cerramiento perimetral con pretil de bloque y malla ciclón plastificada.

De forma complementaria, se mejoraron 243 metros lineales de calles de acceso con superficie de mezcla asfáltica y drenajes, garantizando una conectividad adecuada hacia la cancha. Entre los caseríos beneficiados están: Veracruz, Cacapa, San José Buena vista, Lotificación Monte Cristo 2, El Retiro.

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