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RNPN llevará jornadas móviles de DUI a salvadoreños en EEUU, Canadá y México

May 9, 2026 #Canadá, #Diáspora, #DUI, #estadosunidos, #Identidad, #México, #RNPN, #salvadoreños

Día a Día News

ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció nuevas jornadas móviles para la emisión y actualización del Documento Único de Identidad (DUI) dirigidas a salvadoreños residentes en Estados Unidos, Canadá y México.

Las actividades iniciarán este 9 de mayo y se desarrollarán en distintas ciudades con el objetivo de facilitar el acceso al trámite para la diáspora salvadoreña. La institución también exhortó a los connacionales a mantener actualizado su documento de identidad.

En Canadá, la jornada se realizará el 9 de mayo en la iglesia West Park Church, ubicada en London, Ontario, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Ese mismo día, en Estados Unidos, habrá atención en Indianápolis, Baltimore, Homestead y San Bernardino, con horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, según cada sede.

Además, el RNPN informó que del 11 al 13 de mayo se desarrollarán jornadas móviles en Saint Paul, Minnesota, y Omaha, Nebraska. Posteriormente, del 13 al 15 de mayo, las brigadas se trasladarán a San Antonio, Texas.

Las jornadas continuarán el 15 y 16 de mayo en Fresno, California, así como en McAllen, Texas. Mientras que en México, los salvadoreños podrán realizar sus trámites el 16 y 17 de mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La institución recordó que estos servicios permiten tramitar por primera vez, renovar o actualizar el DUI sin necesidad de trasladarse a consulados permanentes.

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