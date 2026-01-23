Incendios superan los 470 casos en enero de 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó un incremento significativo de incendios durante las primeras tres semanas de 2026, con 470 emergencias atendidas a nivel nacional entre el 1 y el 22 de enero. La cifra representa un aumento del 49 % respecto al mismo periodo del año pasado.

El director de la institución, Baltazar Solano, detalló que el 66 % de los siniestros correspondió a incendios en maleza seca, los cuales sumaron 311 casos, un 76 % más que en 2024. También se registró un alza en incendios forestales, que pasaron de seis a doce reportes, lo que equivale a un incremento del 150 %.

Los incendios estructurales contabilizaron 82 casos, un aumento del 22 % en comparación con 2025, mientras que los ocurridos en basureros llegaron a 46, con una variación al alza del 39 %. En contraste, los incendios vehiculares disminuyeron un 41 %, al pasar de 32 a 19 reportes.

Solano indicó que los vientos de temporada contribuyen a la propagación del fuego, aunque no son la causa principal. Explicó que la mayoría de los incendios tienen origen humano, especialmente por la quema de basura o el lanzamiento de colillas de cigarro en carreteras.

“El viento puede avivar una chispa y extender el fuego hacia zonas con maleza seca. Lo que comienza como una quema de basura termina afectando predios baldíos y vegetación”, señaló.

Bomberos también informó una reducción del 67 % en las fugas de gas, con solo nueve incidentes registrados en las primeras semanas del año.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población a no realizar quemas durante la temporada de vientos y a reportar cualquier emergencia al número 913 del Cuerpo de Bomberos.

