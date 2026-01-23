Protección Civil mantiene aviso nacional por vientos nortes y bajas temperaturas

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador se mantiene bajo aviso nacional ante la influencia de vientos nortes y el descenso de temperaturas, informó este viernes el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

El funcionario explicó que las ráfagas, vinculadas a sistemas de baja presión, alcanzan velocidades entre los 45 y 60 kilómetros por hora, por lo que se han activado medidas preventivas a escala nacional. “Emitimos el aviso para garantizar el bienestar de la población y prevenir incidentes”, declaró.

Amaya destacó que el principal riesgo durante estos eventos es la caída de árboles, además de vallas publicitarias y cables eléctricos. También advirtió sobre el aumento de incendios provocados por la quema de maleza y basura, práctica que recordó, está penalizada por ley.

Entre el 1 y el 22 de enero, Protección Civil contabilizó 311 incendios en maleza seca, 12 forestales, 82 estructurales, 46 en basureros y 19 en vehículos.

El titular de la institución recomendó a la población realizar labores de descopado de árboles, evitar quemas, protegerse ante las bajas temperaturas y conducir con precaución. “El sistema de alerta temprana nos permite emitir avisos y advertencias con base en la información técnica del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente”, agregó.

Protección Civil reiteró su llamado a acatar las recomendaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras permanezca vigente el aviso nacional.

