Israel Peraza: “Nuestra gente es muy inteligente, sabe quien de verdad trabajará por ellos”

Redacción: Kevin Lemus

Israel Peraza, es actualmente el alcalde electo de la ciudad calera de Metapán, por el partido PDC y brindó entrevista exclusiva a nuestro medio de comunicación, Día a Día News, donde habló sobre su persona y trayectoria; Peraza contó que nació en un cantón de Metapán, desde pequeño asegura que empezó a trabajar en la agricultura con sus padres, luego ellos viajaron hacia Estados Unidos e ingresan a trabajar en una empresa coreana y ahí empezó su trayectoria laborar, con apenas 15 años de edad, pero también estudiaba por las noches.

Aprendió la construcción, pero también quería ser empresario y a los 18 años montó su primera empresa, supo administrar bien el dinero, hizo bien las cosas, ahorrar y eso lo llevó a fundar otra empresa que recogía basura en diferentes zonas de EE. UU, mientras que su siguiente objetivo fue una tercera empresa, una corporación donde compra bienes y construyen nuevos sitios.

Actualmente Peraza tiene 49 años de edad, está casado y es padre de 5 hijos, dice que tiene 18 años aportándole económicamente a hermanos salvadoreños, a la fecha ha donado cerca de $70,000 a iglesias, ONG, escuelas, etc.

Consultamos como fue su inmersión en el ámbito político: “Empecé con Nuevas Ideas con el fin de apoyar a mis hermanos metapanecos, pero eligieron a otra persona de una forma no tan correcta, entonces me alejé un par de semanas, pero las mismas personas eran las que me motivaban a continuar mi camino en política, tuve los medios para ingresar a otros partidos y acá estamos a nada de sentarnos en la silla edilicia”, aseguró.

El alcalde electo de Metapán dice que el tema de su campaña para fungir como dicha figura pública fue un trabajo muy duro, estuvo en EE. UU y no podía salir por el tema COVID-19, hasta que por fin pudo viajar a Metapán y empezó a trabajar en cantones, colonias y demás; ahí contaba quien era él a las personas que aún no lo conocían, apoyó a ganaderos, agricultores, entre otros.

“Fue bastante difícil, tenían varios años gobernando Metapán, pero nuestra gente es muy inteligente, ya que saben quien de verdad trabajará por ellos, rompimos la barrera no solo del PCN, sino también el efecto Cian de la N”, expresó Peraza, en el tema de barreras de partidos fuertes del municipio y la tendencia nación, en cuanto a partidos políticos.

Parte de la propaganda política que realizó Peraza, tanto en redes sociales y medios de comunicación, como en su ciudad natal, Metapán.

“Hace 4 años compré un terreno en zona rural de Metapán, quería hacer un rancho, pero acá son 23 manzanas y me llama la atención de hacerlo turístico. Quiero innovar y que aquí sea el mejor lugar turístico del país”, comentó en tema turismo de la ciudad.

Asimismo, el alcalde calero dice que, en cuanto a la campaña, “hubo personas que le ayudaron a ahorrar y la pudo montar con sus propios medios, como empresario y sabiendo administrar”.

En cuanto a la relación que existirá con jefes edilicios de los demás municipios del departamento de Santa Ana, apuntó: “Para mí no importa el partido, yo respeto eso, me baso en las personas, más no en partidos políticos”.

Dice además que sin ser alcalde aún, ha recibido abundantes comentarios de antiguas administraciones y posibles indicios de corrupción: “Ahorita hemos estado trabajando, investigando, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y confirmar algo, pero cuando el pueblo habla es porque hay algo, vamos hacer auditoria a ver qué encontramos”.

“Ya hemos tenido acercamientos con el equipo de fútbol y me dijeron que, si seguiremos apoyándolos o que, sin embargo, aún no me he sentado, cuando pase eso, lo haremos y vamos a buscar la manera más apropiada para apoyar, ya que con el recorte del FODES tendremos menos fondos, pero sé que amistades empresarios me van a poyar para apostarle al deporte”.

El nuevo alcalde que tendrá el municipio norte del departamento de Santa Ana dice que tiene pautado 17 proyectos propuestos en campaña, más uno sorpresa, entre ellos el tema de brindarle agua de calidad a los caleros, ya que han pasado muchos años y nunca hicieron nada, también el apoyo a agricultores, ganaderos, MYPES, grandes empresarios, generar empleo en la ciudad, entre otros.

“Solo arreglando calles no vamos a generar dinero para la gente, la realidad es que carecemos de empresas, pero como empresario que soy, voy a luchar por traer empresas acá y generar muchos empleos locales”, aseguró.

Por otra parte, Peraza dice que algo que lo caracteriza totalmente a él como persona es la honestidad, capacidad y gestión, dejar un buen legado y recuerdo, “una mala administración, es como una mala educación”.

Finalmente, expresó que su objetivo es realizar las cosas de la mejor manera, hacer una ciudad productiva, de logros, atraer comercios, turismo y más. “Cambios radicales para el beneficio del municipio y la población notará los cambios”. Además, añadió que 3 años no le bastarán para crear una mejor ciudad como él quisiera verla de verdad, por lo tanto, buscaría reelección, esperando siempre que la población lo apoye.