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Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 pero mantiene advertencia por posible megasismo

Abr 20, 2026 #Asia, #Emergencia, #Japón, #Terremoto, #tsunami

Día a Día News

Japón–Las autoridades de Japón retiraron la alerta de tsunami emitida este lunes luego de un terremoto de magnitud 7,7 registrado frente a su costa oriental, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica japonesa, el sismo ocurrió a las 16:55 hora local frente a la región de Sanriku, con un hipocentro ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad.

Inicialmente, el organismo activó la alerta de tsunami ante la posibilidad de olas de hasta tres metros en las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Sin embargo, horas después la medida fue retirada.

A pesar de ello, se mantiene una advertencia para esas zonas, así como para Miyagi y Fukushima, debido al riesgo de réplicas.

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de un “megaterremoto” asociado a la actividad sísmica posterior, por lo que instaron a los residentes de varias prefecturas a mantenerse preparados ante un eventual desastre.

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