Juayúa registra más de 30 sismos desde el miércoles

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre la declaración de actividad sísmica en el distrito de Juayúa, en el departamento de Sonsonate, luego de una serie de movimientos telúricos registrados desde la tarde del miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial, la actividad inició alrededor de las 5:11 p.m. del 4 de marzo. Hasta las 4:00 de la madrugada de este jueves, las autoridades contabilizaban 38 sismos en la zona.

Del total de eventos sísmicos, al menos dos fueron percibidos por habitantes del sector, según el monitoreo de la institución.

El MARN explicó que esta secuencia sísmica está asociada con la activación de fallas geológicas localizadas en el área de Juayúa.

Horas antes, a las 12:56 del mediodía del miércoles, un sismo de magnitud 5.6 también fue registrado frente a la costa de Usulután, a 68 kilómetros al sur de la playa El Espino, con una profundidad de 29 kilómetros.

Este movimiento telúrico fue percibido en diferentes zonas del país y alcanzó una intensidad nivel IV en San Salvador. Las autoridades indicaron que no se reportaron daños tras ese evento.

Las instituciones mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica en el territorio y continúan con el monitoreo de posibles réplicas o variaciones en la secuencia registrada en Juayúa.

