MOP iniciará obras de mitigación contra inundaciones el 8 de marzo en la Zona Rosa

ElSalvador–El Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que el próximo 8 de marzo iniciarán trabajos de mitigación en el sector de la Zona Rosa, en San Benito, con el objetivo de reducir las inundaciones que se registran de forma recurrente durante la temporada lluviosa.

Las intervenciones se concentrarán en el área del bulevar El Hipódromo y la avenida Las Magnolias, puntos donde el agua suele acumularse durante las lluvias y genera dificultades para el tránsito vehicular y peatonal.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, explicó que estas obras forman parte del Plan Nacional de Mitigación impulsado por el Gobierno para intervenir zonas vulnerables antes de la llegada del invierno.

Como parte del proyecto, se construirá una estructura de captación de aguas lluvias similar a una cisterna, con más de 100 metros de longitud, destinada a recolectar el agua y conducirla hacia el sistema de drenaje existente.

Las obras abarcarán el tramo comprendido entre la intersección de la avenida La Capilla y el bulevar Sergio Vieira de Mello hasta la intersección con la avenida Las Magnolias. Los trabajos comenzarán el domingo 8 de marzo a las 8:00 de la mañana.

Debido a la intervención, se prevén ajustes en la circulación vehicular en el sector. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, indicó que el bulevar Sergio Vieira de Mello será cerrado en el sentido de norte a sur. Como vía alterna se habilitará el acceso desde el redondel Brasil hacia la avenida Las Magnolias, donde se agregará un carril adicional para facilitar el paso.

Las autoridades señalaron que el dispositivo de gestión del tránsito se mantendrá las 24 horas mientras duren los trabajos.

El ministro también adelantó que el plan incluye intervenciones en drenajes cercanos al monumento Hermano Bienvenido a Casa. Parte de estas obras cuenta con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo contrato aún se encuentra en proceso de ratificación.

Además, el funcionario indicó que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó recientemente un financiamiento de $150 millones destinado a proyectos de mitigación, entre ellos intervenciones en la colonia Médica, la colonia Santa Lucía y la construcción de lagunas de laminación en distintos puntos del país.

