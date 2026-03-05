Ordenan prisión provisional contra red que recibía droga desde Guatemala

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado decretó detención provisional para los integrantes de una estructura señalada de dedicarse al narcotráfico internacional, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la red era dirigida por William César Leiva Hernández, quien actualmente cumple una condena de 28 años de prisión. Según las autoridades, la organización recibía droga procedente de Guatemala y la distribuía en territorio salvadoreño.

Entre las personas procesadas figuran un médico y una enfermera, señalados de proporcionar fármacos que presuntamente eran utilizados para adulterar los estupefacientes comercializados por la estructura.

La Fiscalía indicó que a los implicados se les atribuyen los delitos de tráfico ilícito internacional, cooperación en el tráfico de drogas, agrupaciones ilícitas, cohecho y encubrimiento personal.

Las capturas se realizaron tras una serie de allanamientos ejecutados en febrero en distintas zonas del occidente del país. Los operativos fueron desarrollados por la FGR en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, nueve vehículos, diferentes cantidades de cocaína, éxtasis, metanfetaminas y marihuana, además de 106 cajas del medicamento Rivotril.

Compartir esta nota