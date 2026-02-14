KALI UCHIS deslumbra en el Movistar Arena de Chile

Kali Uchis , la superestrella mundial ganadora de un GRAMMY®, conquistó el Movistar Arena la noche del jueves 12 de febrero con una presentación inolvidable como parte de su gira “The Sincerely, Tour” . Con un setlist que recorrió temas de “Sincerely, PS” (2025), “Orquídeas” (2024) y clásicos como “telepatía” , la artista colombo-estadounidense emocionó a miles de fans chilenos en su esperado regreso tras su paso por Lollapalooza 2023.

La producción del show destacó por su estética soñadora y seductora, creando una atmósfera envolvente que acompañó una noche cargada de éxitos como “Muñekita”, “Sad Girls”, “Angels” y muchos más. Con iluminación suave y etérea, visuales cinematográficos y una puesta en escena cuidadosamente curada, el espectáculo reafirmó la identidad artística única de Uchis.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue la aparición del talento urbano chileno Easykid , quien se unió a Uchis para interpretar “Y si peleamos” . La presentación marcó la primera vez que ambos artistas interpretaron en vivo este nuevo sencillo, lanzado hace apenas una semana y ya viral en plataformas digitales, generando una reacción eufórica del público.

Más allá del despliegue visual, la noche reafirmó el impacto cultural de Kali Uchis como artista bilingüe que ha logrado conectar el inglés y el español a escala global, desde el fenómeno récord de “telepatía” hasta la evolución conceptual de “Orquídeas” y su nueva etapa. La conexión con el público chileno fue palpable: se acercó al escenario para firmar autógrafos y compartir con sus fans, quienes corearon cada canción en ambos idiomas, creando un momento íntimo y cargado de emoción dentro del recinto.

Kali Uchis continuará su gira por Latinoamérica con próximas paradas en algunas de las ciudades más importantes de la región, llevando su universo sonoro y su propuesta visual a millas de fans.

KALI UCHIS – FECHAS DE «THE SINCERELY, TOUR» EN LATINOAMÉRICA

Domingo 15 feb – Lima, PE – Costa 21

Miércoles 18 feb – Bogotá, COL – Movistar Arena

Sábado 21 feb – Monterrey, MX – Auditorio Banamex

Domingo 22 feb – Guadalajara, MX – Auditorio Telmex

Miércoles 25 feb – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

