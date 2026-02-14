Se reinventa en el regional mexicano con el estreno de «Yo de verdad te amaba»

El polifacético cantautor y compositor venezolano, Ronald Montenegro, sacude la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo «Yo de verdad te amaba». En una apuesta audaz, el artista se suma a la vanguardia del género regional mexicano, siguiendo la estela de figuras como Carín León y Jessi Uribe.

Tras haber escrito éxitos para grandes de la industria como Nacho, Diveana, Calle Ciega y la máxima exponente del folclore venezolano, Rummy Olivo, Ronald demuestra su versatilidad al reinventar su propuesta sonora. Su trayectoria viene respaldada por hitos como su colaboración con Kent James y el productor de Bad Bunny, Cuzz Iad, en el tema «Cuando te dejen».

«Yo de verdad te amaba» es un «despecho motivador» que rompe esquemas. La canción narra la historia de un artista cuya pareja no creyó en su talento, convirtiendo ese desamor en el impulso necesario para alcanzar sus sueños. Con una instrumentación orgánica de tuba, acordeón y guitarra, el tema conecta con quienes han transformado una decepción en éxito.

