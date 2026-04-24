Karol G sorprende a sus fans con el lanzamiento de “Después de ti” junto a Greg González

La artista internacional KAROL G lanza «Después de ti» , junto a Greg Gonzalez , vocalista de Cigarettes After Sex, un tema profundamente íntimo que llega como un lanzamiento sorpresa tras uno de los momentos en vivo más comentados del año. Durante su reciente presentación en Coachella, KAROL G estrenó «Después de ti» por sorpresa, ofreciendo un momento íntimo y emotivo que inmediatamente transformó la energía del público. Sin previo anuncio ni fecha de lanzamiento, la presentación tuvo un impacto instantáneo.

Lo que comienza como una sorpresa pronto se convierte en algo más grande. Reflexionando sobre la pérdida y el duelo, «Después de ti» captura la quietud que sigue a la ausencia: los recuerdos que permanecen, las preguntas que persisten y la realidad de aprender a existir después de que alguien a quien amamos ya no está. La canción fusiona la melancolía etérea característica de Greg Gonzalez con la interpretación cruda y contenida de KAROL G, creando un sonido que parece suspendido en el tiempo: delicado, inquietante y profundamente personal.

En cuestión de horas, la actuación cobra vida propia. El tema genera una reacción generalizada en las redes sociales, donde los fans comparten clips y respuestas emotivas que se difunden rápidamente por todo el mundo. En todas las plataformas, el público empieza a publicar no solo momentos de la actuación, sino también sus propias historias: vídeos antiguos, fotos y recuerdos de seres queridos que ya no están. Lo que se desarrolla no es solo un fenómeno viral, sino colectivo. «Después de ti» se convierte en un espacio donde el dolor se expresa en voz alta, donde la pérdida se siente comprendida y donde la sanación, aunque sea por un instante, parece posible. Incluso antes de su lanzamiento oficial, la canción ya está por todas partes, demostrando que algunos discos no esperan a ser publicados; se sienten justo cuando más se necesitan.

El lanzamiento sorpresa llega tras la histórica actuación de KAROL G en Coachella y coincide con el anuncio de su gira mundial «Viajando Por El Mundo TropiTour», que marca un nuevo hito en su carrera. Con esta gira, KAROL G se convertirá en la primera artista latina en encabezar conciertos en estadios de toda Europa como parte de una gira mundial, ampliando aún más su presencia en el panorama internacional.

Las entradas, promocionadas por Live Nation , estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril mediante una serie de preventas.

Compartir esta nota