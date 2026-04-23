Ozuna domina los charts de radio en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y España

Ozuna, el artista dos veces ganador del Latin Grammy, continúa consolidando su impacto global con su más reciente sencillo “Una Aventura”, que actualmente domina los listados radiales en diversos mercados internacionales.

En su reportes más reciente, monitorLATINO posiciona “Una Aventura” en el #1 del Chart General durante dos semanas consecutivas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España, consolidando a Ozuna como uno de los artistas de mayor rotación en la radio iberoamericana.

Este desempeño se suma al explosivo debut del tema en los listados de radio, que el 31 de marzo fue destacado por monitorLATINO en el #1 del chart Hot Song General en ocho países de Latinoamérica —Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay—, además de alcanzar el #1 en el Hot Song Pop Rhythmic en España.

Lanzada el 11 de marzo de 2026, “Una Aventura” ha mostrado un crecimiento sostenido desde su lanzamiento. El video oficial, lanzado en YouTube, acumula ya más de 26 millones de visualizaciones, reflejando la fuerte conexión del sencillo con sus fanáticos.

Con “Una Aventura”, Ozuna retoma elementos característicos de su propuesta musical de años anteriores, evocando la nostalgia de éxitos que marcaron su ascenso en la industria, mientras incorpora la madurez artística que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.

El sencillo ha generado una respuesta inmediata tanto en plataformas digitales como en radio, donde actualmente lidera los rankings en varios territorios, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del momento dentro de la música en español.

Este nuevo capítulo reafirma la capacidad de Ozuna para evolucionar sin perder su identidad, demostrando que su sonido continúa vigente y resonando con audiencias a nivel global.

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