KAROL G y su Fundación Con Cora celebraron la segunda edición anual de la gala benéfica Con Cora Land el viernes 20 de marzo en el Vizcaya Museum and Gardens de Miami. Con unos 300 invitados, incluyendo celebridades, aliados y filántropos de todo el mundo, la noche se consolidó como un encuentro global y uno de los eventos más prestigiosos de la temporada en Miami. El evento reunió música, cultura y filantropía para apoyar los programas de la fundación que promueven la equidad de género, amplían el acceso a la educación y al bienestar, y generan oportunidades significativas para mujeres y niñas a través de iniciativas impulsadas por la fundación y sus aliados en territorio.

Tras los memorables momentos musicales de su primera edición, la gala de este año volvió a destacar con actuaciones en vivo. Ela Taubert abrió la noche en un formato íntimo, acompañada únicamente por su guitarra, interpretando “No Sé Cómo Pasó” y “Te Lo Prometo,” y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento que marcó el tono de la velada. Con una conexión genuina y cercana, sembró una energía especial que se sintió en toda la sala desde el primer momento. Esa misma emoción continuó creciendo con Elena Rose, quien, acompañada solo por un piano, interpretó “La De Dios” y “Me Lo Merezco” en una presentación profundamente conmovedora. Su interpretación envolvió al público y consolidó una unión poderosa que se mantuvo a lo largo de toda la noche.

El programa culminó con la artista ganadora de 17 premios GRAMMY, Alicia Keys, quien ofreció una presentación verdaderamente mágica, cautivando al público con la fuerza y sensibilidad de su voz y su talento. Durante su actuación, interpretó “Underdog,” “Try Sleeping,” “Ain’t Got You” y “No One,” logrando emocionar profundamente a todos los asistentes. Entre ovaciones de pie, el público acompañó cada

“Nuestra fundación nace de una intension muy bonita de estar, acompañar y abrir caminos para mujeres que la mayoría de las veces han tenido que sostenerlo todo solas y Hoy Con cora, significa eso y mucho mas,” expresó Karol G, fundadora de la Fundación Con Cora. “Gracias de nuevo a todos los que confiaron en este sueño y ayudaron a que esta noche fuera posible. Lo que ustedes hacen no se queda aquí, se convierte en oportunidades reales, en procesos, en vidas que empiezan a transformarse.”

“Es un honor darles la bienvenida nuevamente en nuestro segundo año y ver cómo esta comunidad continúa creciendo», expresó Valentina Bueno, directora ejecutiva de la Fundación Con Cora. “En la Fundación Con Cora, estamos profundamente agradecidos por su apoyo y por creer en nuestra misión. Su presencia esta noche es un poderoso recordatorio de que, cuando nos unimos con propósito, podemos seguir creando oportunidades y ampliando el impacto de nuestro trabajo para las mujeres en todas partes.”

Por segundo año consecutivo, Con Cora Land activó su Market Village, una plataforma diseñada para visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedoras latinas al brindarles un espacio para exhibir sus negocios, conectar con nuevas audiencias y celebrar sus proyectos creativos. Este año, el Market Village se expandió, ofreciendo una plataforma más amplia que reunió una selección curada de marcas de moda, arte, bienestar y diseño, reafirmando el compromiso de la fundación con el empoderamiento económico mientras creaba un entorno dinámico para que los emprendimientos liderados por mujeres se conecten, colaboren y potencien su apuesta por su autonomía financiera.

Los invitados tuvieron la oportunidad de apoyar aún más la misión de la fundación a través de una subasta en vivo dirigida por George Franco, con una selección curada de artículos y experiencias exclusivas. Entre los momentos destacados se incluyen boletos para el Festival de Música y Artes Coachella Valley 2026, así como una cena y maridaje de cócteles para seis personas, organizada por KAROL G y Bertha González Nieves, fundadora de Casa Dragones, entre otros artículos únicos. Como aliado de KAROL G, Casa Dragones mantuvo una presencia significativa en el evento, incluyendo una experiencia de bar dedicada donde sirvieron el cocktail favorito de KAROL, el Paloma elaborado con el tequila cristalino 200’s Copas by Casa Dragones. Asimismo, otros aliados que ayudaron a hacer posible la gala incluyeron a Dr. Simi, Live Nation y Reebok, cada uno ofreciendo experiencias únicas en el lugar para los asistentes.

La Fundación Con Cora también continuó con “Every Dollar Counts”, una iniciativa especial diseñada para incentivar la donación y participar por una entrada doble al evento. La iniciativa refuerza la misión de la fundación de empoderar a mujeres y niñas a través de la educación, el arte y el liderazgo, mientras fomenta la participación de la comunidad de seguidores.

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