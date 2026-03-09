Kenyely López conquista la pantalla con la película “Tres Días para Reconquistarla”

La actriz colombo-venezolana Kenyely López comienza el 2026 marcando un importante momento en su carrera artística con su esperado debut en la pantalla grande en la película “Tres Días Para Reconquistarla”, al tiempo que continúa conquistando al público en las tablas con su exitosa obra “Preciosos”. Dos escenarios distintos que confirman su versatilidad y preparación para asumir nuevos retos dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz llegará a las salas de cine el próximo 19 de febrero, con el personaje de “Diosa”, una figura clave dentro de la historia que se debate entre avivar los conflictos o el amor en la pareja protagónica. En esta comedia romántica cargada de picante y situaciones inesperadas, su interpretación promete convertirse en uno de los grandes atractivos del filme.

“Tres Días Para Reconquistarla” es escrita y dirigida por el reconocido cineasta Carlos Daniel Malavé, director con amplia trayectoria en el sector audiovisual de Latinoamérica y múltiples reconocimientos en festivales internacionales, quien apuesta por una historia fresca, divertida y cercana al público.

“Estoy muy feliz de hacer esta película. Siempre hacer comedia es un reto, pero logramos un producto final maravilloso con el que estoy segura que el público se va a reír tanto como nosotros realizándola”, comenta Kenyely López sobre esta nueva etapa en su carrera.

Paralelamente, la actriz continúa presentándo en Colombia con su obra de comedia satírica “Preciosos” en el Teatro Santafé, donde explora además su faceta como escritora y productora, bajo la dirección de Ana María Sanchez. Este proyecto refuerza su posicionamiento como una artista integral, capaz de sorprender en cada paso que da.

Siempre agradecida con el aplauso del público, Kenyely López continúa construyendo una carrera sólida, ganándose el respeto y la admiración de la industria gracias a su disciplina, talento y compromiso con cada proyecto que asume.

