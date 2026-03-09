Zafra Negra vuelve a encender la fiesta

Treinta años después de convertirse en una de las orquestas más influyentes del merengue puertorriqueño, Zafra Negra inicia una nueva etapa con el lanzamiento de “Pal Bailador”, su primer sencillo bajo el sello GOGO MUSIC. El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, marca el comienzo de un capítulo que combina legado, sonido fresco y una visión clara de conquistar el mercado musical latino a base de buen merengue.

El nuevo sencillo presenta un merengue de estructura clásica, con metales como protagonistas y una base rítmica sólida, pero con una producción actualizada para competir en el entorno digital. La canción mantiene el ADN instrumental que distinguió a Zafra Negra en los años 90, incorporando elementos contemporáneos que la hacen funcional para playlists tropicales, radio latina, fiestas y audiencias multigeneracionales.

La dirección musical del maestro July Heredia y la interpretación vocal de Ronny Soler logran un equilibrio entre tradición y energía moderna, reafirmando la vigencia del merengue dentro del panorama latino actual.

Más que un sencillo, “Pal Bailador” representa una estrategia de reposicionamiento. La agrupación busca reactivar su catálogo histórico, fortalecer su presencia digital y conectar con dos públicos clave: quienes vivieron la era dorada del merengue y las nuevas generaciones que consumen música tropical vía streaming.

El videoclip oficial fue grabado en la ciudad de Miami, uno de los principales epicentros audiovisuales del mercado latino, elevando la propuesta visual del lanzamiento a un estándar internacional. El video combina modernidad, alegría y una puesta en escena dinámica, acompañada de bailarinas que aportan ese toque enérgico y festivo característico del merengue. La producción transmite una atmósfera contagiosa que invita al público a bailar desde el primer acorde, logrando que quien lo vea y lo escuche sienta inmediatamente el impulso de moverse al ritmo de la canción.

Una propuesta que conecta pasado, presente y futuro del merengue

Fundada en 1994 en San Juan por el maestro July Heredia, Zafra Negra surgió tras su paso por orquestas emblemáticas como La Gente del País, Aníbal Bravo, Orquesta Internacional, Jochy Hernández y Toño Rosario. El proyecto nació oficialmente luego de conversaciones con ejecutivos de Juan & Nelson, consolidándose rápidamente como una propuesta distintiva dentro del merengue boricua.

Durante su primera etapa, la orquesta alcanzó notoriedad con éxitos como “Lo Que No Conviene se Deja”, “Ajena” y “Sufriendo por Ella”, además de producciones discográficas que hoy forman parte del repertorio clásico del género: Zafra (1994), Vamo’ al mambo (1995), Con el machete en la mano (1997), Por el mismo camino (1998) y Juntos de nuevo (2001). Estas obras consolidaron su presencia en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Europa, obteniendo discos de oro, platino y reconocimientos en premios Casandra y Paoli.

Hoy, la agrupación está liderada por su fundador July Heredia y su cantante principal Ronny Soler, quienes encabezan una etapa enfocada en modernizar la propuesta sin perder la esencia tropical que los caracteriza.

El legado de July Heredia como arquitecto del sonido tropical

Además de su rol como fundador y director de Zafra Negra, July Heredia ha sido arreglista para figuras como Bonny Cepeda, Sergio Hernández, La Gran Manzana, Los Hijos de Puerto Rico, José Medina, Edwin Rivera y Henry Jiménez & Los Home Boys, ampliando su influencia en el sonido del merengue contemporáneo y consolidando su prestigio dentro de la industria.

“Pal Bailador” es, en esencia, una firme declaración de que el merengue sigue siendo un género competitivo, global y capaz de renovarse sin perder su identidad.

Compartir esta nota