Maca y Gero continúan conquistando Colombia

El dúo colombiano Maca y Gero continúa con éxito su gira nacional mientras presenta, mes a mes, los temas que formarán parte de su próximo EP. En paralelo, desarrollan una importante labor social, demostrando que su música suma al cambio y que su carrera crece a pasos agigantados dentro de la escena nacional e internacional.

Tras cumplir con sus primeras fechas en Cali y lograr sold out en Tunja y Barranquilla, Maca y Gero se preparan para continuar con su gira “Por Colombia” por Bucaramanga, Medellín y Bogotá. En estos escenarios volverán a sonar éxitos de su repertorio como “Abecedario”, “Rompecabezas”, “Debería Ser Yo” y “Dos Mojitos”, entre otros temas que han logrado conectar profundamente con su público gracias a letras sinceras, cotidianas y cercanas.

Aprovechando su paso por cada ciudad, el dúo ha querido que su música trascienda los escenarios e inspire, uniéndose a la Fundación Nacional Batuta, organización colombiana sin ánimo de lucro, de carácter público-privado, que utiliza la formación y práctica musical colectiva —orquestas, coros e iniciación musical— como herramienta para la inclusión social, la reconciliación y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, especialmente en condiciones de vulnerabilidad. Para Maca y Gero, la música y su experiencia representan una oportunidad real para aportar a la transformación social del país.

Adicionalmente, el dúo se encuentra lanzando su nuevo sencillo “Último Favor”, una canción originalmente escrita en 2022, en la que desnudan el alma para describir de manera honesta el sentimiento de perder a alguien y pedirle un “último favor”. El video oficial ya se encuentra disponible en YouTube, destacándose por el minimalismo visual y la poderosa interpretación del dúo, que deja en primer plano la emoción y la sensibilidad de la historia.

Actualmente, Maca y Gero suman más de 77 mil seguidores en Instagram, más de 222 mil oyentes mensuales en Spotify y varios reconocimientos que respaldan su crecimiento artístico. Su carrera se ha construido desde el amor, la disciplina y la complicidad de una amistad auténtica, acompañada de letras reales que han convertido a su público en una comunidad que crece día a día de manera orgánica.

Compartir esta nota