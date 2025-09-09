La Arquidiócesis de Nueva Orleans anuncia un acuerdo multimillonario para compensar a las personas que afirman haber sufrido abuso

La Iglesia Católica Romana de la Arquidiócesis de Nueva Orleans («Arquidiócesis») y 157 organizaciones católicas afiliadas («Entidades Católicas») anunciaron un acuerdo propuesto multimillonario para compensar a las personas que afirman haber sido abusadas sexualmente por el clero o el personal de la iglesia.

Las Entidades Católicas incluyen parroquias católicas, escuelas, academias, organizaciones de Caridades Católicas y otros ministerios.

Bajo el Plan Conjunto propuesto en la bancarrota de la Arquidiócesis, se crearía un Fideicomiso de Conciliación para pagar a los reclamantes de abuso sexual. El abuso sexual incluye el comportamiento sexual no deseado, el contacto, los comentarios o cualquier conducta de naturaleza sexual, ya sea que se haya reconocido o no como abuso en ese momento.

Las personas que sufrieron abuso sexual que involucró a la Arquidiócesis o a cualquiera de las Entidades Católicas pueden ser elegibles para una compensación del Fideicomiso del Acuerdo.

Fecha límite para la presentación de reclamos

Aquellos que no hayan presentado previamente una Prueba de abuso de reclamo en este caso de bancarrota o presentado y presentado una demanda contra la Arquidiócesis o cualquiera de las Entidades católicas antes del 14 de agosto de 2025, deben presentar un reclamo para que se reciba antes del 2 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m. Hora central. El incumplimiento de este plazo puede resultar en la pérdida permanente del derecho a recibir el pago del Fideicomiso del Acuerdo.

Cómo presentar una reclamación

Las reclamaciones se pueden presentar en línea en www.NOLAchurchclaims.com , descargando un formulario de reclamación del sitio web o llamando al 877-476-4389 para solicitar un formulario por correo. Toda la información presentada se mantendrá confidencial.

