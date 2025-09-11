Lauren Sánchez se asocia con Scholastic programa de lectores

Crédito de la foto: Cortesía de Scholastic

Lauren Sánchez Bezos (de izquierda a derecha) con Kenzie Fields de Scholastic, Sharon Corbin de Scholastic, la consultora de desarrollo Hilary Stephens, la directora de impacto de Scholastic Judy Newman, la superintendente Dra. Cynthia Ritchie, la presidenta de la Junta de Educación Elaine Maynard-Adams, el secretario de la Junta de Educación Nathan Caron, el director ejecutivo de Instalaciones y Operaciones, Miguel Gautier, el especialista en comunicaciones Dave Kartunen, la gerente de Servicios de Apoyo Ejecutivo, Kristea Francolino, y la voluntaria y defensora de NLPS, Barbara Timken.

Scholastic, la compañía global de publicaciones, educación y medios para niños, anunció hoy que la autora de libros infantiles, filántropa y piloto Lauren Sánchez Bezos será una Campeona de Alfabetización para The United States of Readers, el programa de apoyo a la alfabetización del aula al hogar de Scholastic que crea oportunidades para la elección y propiedad de libros entre los estudiantes de preescolar a octavo grado que asisten a escuelas con recursos limitados en todo Estados Unidos.

“Como piloto, autora y defensora de los derechos de los niños, Lauren Sánchez Bezos comprende que todos los niños necesitan una excelente instrucción académica en lectura y la oportunidad de elegir y adquirir los libros que los motiven a leer”, afirmó Judy Newman, directora de Impacto de Scholastic. “El compromiso de Lauren con la alfabetización de todos los niños, con especial atención a los que asisten a escuelas de bajos recursos, es inspirador y verdaderamente impactante. Nos entusiasma colaborar con Lauren y su personaje, Flynn, para crear conciencia y crear oportunidades más motivadoras para que todos los niños ejerciten su capacidad de elección y se conviertan en lectores de por vida”.

“Colaborar con Scholastic en el programa Estados Unidos de Lectores es un verdadero honor”, ​​dijo Lauren Sánchez Bezos. “Como madre, sé lo poderosos que pueden ser los libros para moldear el mundo de un niño, y como autora, entiendo que la alfabetización es la base del éxito escolar y en la vida. Estoy agradecida de apoyar la misión de Scholastic de poner historias en manos de los niños”.

Como parte de esta colaboración, el libro ilustrado más vendido del New York Times de Sánchez Bezos, The Fly Who Flew to Space , junto con su edición en español, La Mosca Que Voló al Espacio , se pondrá a disposición de los estudiantes a través de United States of Readers a partir de este otoño. The Fly Who Flew to Space , publicada por la editorial independiente propiedad de mujeres The Collective Book Studio, sigue a una adorable mosca llamada Flynn con grandes sueños de convertirse en astronauta. El viaje de Flynn inspira a los lectores jóvenes a soñar en grande, mantener la curiosidad y explorar el mundo que los rodea, y es con este espíritu que Flynn asumirá el papel de «portavoz» para United States of Readers. Para alentar a los niños a expresarse a través de la alfabetización, United States of Readers lanzará un proyecto de clase de un año escolar «Dear Flynn», donde los estudiantes pueden escribirle a Flynn sobre sus propias esperanzas y sueños.

Para inaugurar su rol como Defensora de la Alfabetización de los Estados Unidos de Lectores, Sánchez Bezos visitó la escuela primaria pública Winthrop STEM en New London, Connecticut, el martes 9 de septiembre de 2025. Durante su visita, Sánchez Bezos leyó en voz alta fragmentos de «La Mosca que Voló al Espacio» , respondió preguntas de los estudiantes sobre sus fuentes de inspiración y su trabajo como autora de libros infantiles, y conversó con docentes y administradores sobre sus objetivos de alfabetización para los estudiantes. Como Defensora de la Alfabetización, Sánchez Bezos continuará colaborando con más escuelas a lo largo del año escolar para transmitir mensajes inspiradores sobre la importancia de la lectura y la necesidad de tener acceso y elección de libros.

El programa Estados Unidos de Lectores, fundado por Scholastic y ofrecido en colaboración con la nueva organización sin fines de lucro Impact Reading, busca reducir la brecha de alfabetización y la desigualdad en el acceso a los libros, especialmente en escuelas del Título I y zonas rurales donde los estudiantes tienen poca o ninguna oportunidad de elegir sus propios libros y crear sus propias bibliotecas. Implementado durante dos años con 48,000 estudiantes en todos los estados de EE. UU. para lograr un impacto y una eficiencia óptimos, Estados Unidos de Lectores permite a todos los participantes elegir libros de alta calidad de todas las editoriales que los motiven a leer. El programa ofrece una selección de libros adecuados para cada grado, de los cuales los estudiantes eligen dos cinco veces al año, para un total de 10 libros gratuitos para que las familias los incorporen a sus bibliotecas en casa. Además, los docentes de las escuelas participantes reciben 25 libros para sus bibliotecas de aula, ampliando así la selección y el acceso a libros para toda la comunidad escolar. A lo largo del año escolar, las familias reciben materiales relevantes para apoyar la alfabetización de sus hijos y conectar con sus aulas. El programa cuenta con el apoyo de fondos estatales y locales y contribuciones filantrópicas privadas.

