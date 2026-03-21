La artista Ozita Muzik presenta “LATINA”

La escena musical latinoamericana recibe una nueva propuesta cargada de identidad, fuerza y autenticidad. La artista argentina Ozita Muzik lanza su esperado álbum titulado “LATINA”, un proyecto que reafirma su crecimiento artístico y su conexión con el público.

Reconocida por su enigmática estética caracterizada por su distintiva “carita de osa”, Ozita Muzik ha logrado cautivar a miles de seguidores en toda Latinoamérica gracias a su carisma y talento. Su propuesta musical destaca por una mezcla de sonidos pop/urbano, con una fuerte esencia emocional, consolidando su lugar como una artista única dentro de la nueva generación.

“LATINA” es un álbum compuesto por 9 canciones que exploran diferentes matices del amor, la identidad, la energía femenina y la superación personal. Cada tema refleja la versatilidad de Ozita y su capacidad de conectar con distintas emociones y experiencias.

El tracklist incluye:



– Primer Día

– Chispa

– Volver a Creer

– Voltaje

– Sin Control

– Latina

– Sin Permiso

– Reina Sin Permiso

– Summer

Con este lanzamiento, Ozita Muzik no solo presenta nueva música, sino también una declaración artística que celebra la autenticidad, la libertad y el orgullo de ser latina.



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