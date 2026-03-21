Vie. Mar 20th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

La artista Ozita Muzik presenta “LATINA”

Mar 20, 2026 #Latinos

La escena musical latinoamericana recibe una nueva propuesta cargada de identidad, fuerza y autenticidad. La artista argentina Ozita Muzik lanza su esperado álbum titulado “LATINA”, un proyecto que reafirma su crecimiento artístico y su conexión con el público.

Reconocida por su enigmática estética caracterizada por su distintiva “carita de osa”, Ozita Muzik ha logrado cautivar a miles de seguidores en toda Latinoamérica gracias a su carisma y talento. Su propuesta musical destaca por una mezcla de sonidos pop/urbano, con una fuerte esencia emocional, consolidando su lugar como una artista única dentro de la nueva generación.

LATINA” es un álbum compuesto por 9 canciones que exploran diferentes matices del amor, la identidad, la energía femenina y la superación personal. Cada tema refleja la versatilidad de Ozita y su capacidad de conectar con distintas emociones y experiencias.

El tracklist incluye:

– Primer Día  
– Chispa  
– Volver a Creer  
– Voltaje  
– Sin Control  
– Latina  
– Sin Permiso  
– Reina Sin Permiso  
– Summer  

Con este lanzamiento, Ozita Muzik no solo presenta nueva música, sino también una declaración artística que celebra la autenticidad, la libertad y el orgullo de ser latina.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos

Gira 2026 «El Tiempo Es Mi Casa»: llegara a la Costa del Sol, El Salvador

Mar 20, 2026
Espectáculos

La serie de jazz de los viernes por la noche de primavera de 2026 del Santa Monica College continúa 

Mar 20, 2026
Espectáculos

Muere Chuck Norris a los 86 años tras ser hospitalizado en Hawái

Mar 20, 2026
error: Contenido protegido