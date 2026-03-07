“Esta Isla” (This Island), el poderoso primer largometraje de los cineastas Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero, se estrenará el 20 de marzo en Miami antes de expandirse a otras ciudades en todo el país.

Los directores asistirán a las sesiones de preguntas y respuestas posteriores a las funciones, los días 20 y 21 de marzo en el Cinépolis de Coconut Grove, informaron Wiesner Distribution y Experimento Lúdico. También se estrenará el 19 de marzo en más de 12 salas de Puerto Rico.

“Esta Isla” se estrenó en la edición 2025 del Tribeca Film Festival, donde ganó los premios a Mejor Nueva Dirección Narrativa, Mejor Cinematografía en una Película Narrativa Estadounidense y una Mención Especial del Jurado a la Mejor Película Narrativa Estadounidense. Más recientemente, fue galardonada con el John Cassavetes Award en los prestigiosos Film Independent Spirit Awards, la primera película puertorriqueña en recibir dicha distinción.

Protagonizada por Zion Ortiz, Fabiola Brown y Audicio Robles, el conmovedor pero tenso drama transcurre en un pequeño pueblo costero de Puerto Rico. Bebo, un adolescente que vive con su hermano mayor en un complejo de vivienda pública, pesca para sobrevivir. A medida que aumentan las presiones económicas, los hermanos recurren a medios ilícitos para conseguir dinero rápido. Cuando un trato sale mal y se derrama sangre, Bebo se ve obligado a huir con Lola, su novia, que proviene de una familia acomodada pero conflictiva.

Su fuga hacia el interior montañoso de Puerto Rico se convierte en un viaje hacia el pasado vivo de la isla. Refugiados por Cora en una comunidad rural, Bebo y Lola descubren historias familiares enterradas entrelazadas con el movimiento independentista y las tradiciones locales. A medida que los sicarios se acercan, Bebo debe confrontar sus decisiones y decidir si la redención es posible o si el mar será su escape final.

De gran riqueza y profundidad, el largometraje se nutre de los recuerdos personales y colectivos de los directores para abordar temas como el colonialismo, la supervivencia, el cuidado mutuo y las repercusiones del trauma histórico.

Jones Molina y Carretero aportan una voz renovada al cine caribeño, centrando personajes con demasiada frecuencia borrados y contando una historia arraigada en el lugar, la memoria y la resistencia. Una carta de amor a Puerto Rico y su gente, “Esta Isla” es un testimonio de la experiencia universal de sobrevivir en los márgenes.

Distribuida en Estados Unidos por Wiesner Distribution en asociación con Outsider Pictures, “Esta Isla” también se exhibirá desde el 20 de marzo en Orlando, Los Ángeles y Chicago.

Lorraine Jones Molina es una creadora comprometida con visibilizar temas relacionados con las mujeres, la sexualidad y la espiritualidad en el Caribe. Es una cineasta puertorriqueña que utiliza el medio como herramienta de activismo y sanación. Ganadora de dos premios Suncoast Emmy por un largometraje documental y un programa científico de televisión, ha producido además varios cortometrajes galardonados en el Caribe y Nueva York. Lorraine es cofundadora de la productora de cine de arte Experimento Lúdico.

Cristian Carretero es un cineasta ganador de un Emmy, oriundo de Mayagüez, Puerto Rico. Obtuvo su B.A. en Sarah Lawrence College y estudió cine en la FAMU antes de obtener un MFA en la Universidad de Nueva York en 2015. Sus películas, principalmente dramas sociales, exploran problemáticas contemporáneas en Puerto Rico y el Caribe, con énfasis en desafíos sociales y ambientales. Sus trabajos se han exhibido y premiado internacionalmente en espacios como BAMcinématek, Anthology Film Archives y el Festival de Cine de Montreal. Cofundador de Experimento Lúdico, Carretero ha colaborado con clientes como National Geographic y The Intercept, y dicta talleres en la Universidad de Puerto Rico.

