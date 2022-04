La ciudad de Los Ángeles ayudará con $12 millones a negocios atrasados en pago de rentas debido a la pandemia por covid-19

La ciudad de Los Ángeles destinará $12 millones a empresas que tengan atraso en el pago de rentas debido a la pandemia por covid-19, esto bajo el Programa de Asistencia de Alquiler para Pequeños Negocios.



A través de los recursos de dicho programa, serán elegibles negocios exclusivamente de la ciudad de Los Ángeles, los cuales podrían ser beneficiados hasta con $15, 000 o 6 meses de alquiler atrasado, según corresponda a la cantidad menor y los negocios que sean elegibles.

Las solicitudes abren el 4/18 para el Programa de Asistencia de Alquiler de Pequeñas Empresas de $12M. Subvenciones de hasta $15K están disponibles para ayudar a empresas a cubrir el alquiler atrasado en su recuperación financiera del COVID-19.

Los apoyos financieros estarán disponibles para los pequeños comercios que renten locales o establecimientos y tengan atrasos en los pagos de alquiler.



“La aplicación abre el 18 de abril, y será hasta de $15,000 dólares o 6 meses de renta”, dijo la directora de centros de negocios de la ciudad de Los Ángeles, Rosa Peñaloza, a la cadena Telemundo



Parte de los requisitos para ser elegido es que los pequeños negocios solicitantes no requieren tener un número determinado de trabajadores, pero si es indispensable tener un contrato de arrendamiento, copias de los impuestos y estar registrado con la ciudad de Los Ángeles.



Así mismo, se estima que bajo el Programa de Asistencia de Alquiler para Pequeños Negocios, se ofrezca un apoyo económico para cerca de 800 comercios de la ciudad de Los Ángeles.



Las solicitudes al programa se pueden realizar a partir de las 9 a.m. de este lunes en el sitio web del Departamento de Desarrollo y Fuerza Laboral de la ciudad de Los Ángeles, o con la asesoría de los 10 centros de negocio de Los Ángeles que ofrecerán asistencia para completar el trámite.



Por el momento no se dan detalles sobre hasta cuándo finaliza el periodo para presentar solicitudes o sobre el procedimiento que se tendrá para seleccionar los pequeños negocios beneficiados con este programa.

