La Joaqui estrena “Nada Personal” junto a Gabito Ballesteros, una canción que fusiona su impronta urbana y emocional con el universo del corrido tumbado. El tema se construye a partir de guitarras acústicas, metales y una percusión sutil que sostiene el pulso, generando una atmósfera cadenciosa y melancólica donde las voces guían el relato. El resultado es una pieza que conecta el fraseo urbano argentino con la sensibilidad del regional mexicano, en una historia atravesada por el desamor y la nostalgia.

El lanzamiento profundiza el vínculo de La Joaqui con México y con la escena latina. Desde sus inicios en el under argentino, construyó una identidad fuerte, orgánica y ligada a lo popular, con relatos reales de barrio y un lenguaje directo. Su recorrido fue clave para la popularización del RKT y la cumbia urbana en Argentina, aportando una mirada femenina dentro de un territorio históricamente dominado por hombres y consolidando una narrativa propia, frontal y sin filtros.

“Nada Personal” se inscribe en esa misma lógica: una voz que entiende la música como un territorio latinoamericano compartido y que, lejos de romantizar el origen del barrio, lo reivindica como punto de partida creativo. El single reafirma su capacidad para moverse entre escenas, sonidos y públicos sin perder identidad, consolidando una etapa de cruces de estilos y expansión internacional.

Este cruce cultural se potencia en los escenarios: en 2025 brindó un show solista sold out en el Foro Puebla y participó del festival Tecate Pa’l Norte, cuyo paso quedó registrado en una Gallery Session. También desarrolló vínculos artísticos con referentes mexicanos: trabajó con Kenia OS en “San Turrona (RMX)” y “Kitty”, tema que le valió el reconocimiento a Canción del Año en los TikTok Awards; con Yeri Mua en “CHEKATE”, que forma parte del álbum “TU PATRONA DE LUJO”; con La Receta para una nueva versión de “Querido Rey”, que fue presentada en vivo en Tecate Pa’l Norte; y con Grupo Cañaveral en “Echarme al olvido”, donde fusionó su identidad urbana con la tradición cumbiera regional.

En los últimos años, La Joaqui aumentó su proyección internacional a través de colaboraciones con figuras de distintos lugares: participó en “Muñecas” junto a TINI y Steve Aoki; con Ovy On The Drums en “Turra & Bandida” y “Bellaqueria”, donde además se sumó Myke Towers; “Privado (Remix)” junto a Lucky Brown y De La Ghetto; “Heroína” con Sevdaliza; “Rompecora” con Kevin AMF; “M.A. Remix” junto a Lola Índigo, BM y Callejero Fino, y “Ex” con Mau y Ricky, consolidando una red de cruces que refuerza su

presencia en la escena latina.

