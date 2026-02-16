Shakira cerró su residencia en El Salvador con una promesa a Centroamérica: “Jamás se me olvidará”

Día a Día News

ElSalvador–Con un cierre vibrante en el estadio Estadio Jorge ‘Mágico’ González, la cantante colombiana Shakira concluyó el sábado 15 de febrero su residencia centroamericana en El Salvador, tras cinco noches consecutivas que marcaron un hito en la historia de los conciertos del país.

La artista ofreció presentaciones los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidando su paso por San Salvador como un fenómeno cultural y turístico. Durante su despedida, Shakira expresó ante miles de fanáticos: “Gracias por todas estas noches. Te amo, Centroamérica. Jamás se me olvidará”.

El público llenó por completo el “Mágico” González en cada fecha, y las calles de la colonia Flor Blanca se transformaron en una fiesta regional donde ondearon banderas de toda Centroamérica. Asistentes provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá viajaron al país para presenciar los espectáculos.

Además del impacto musical, la residencia dejó un notable impulso económico. Hoteles, restaurantes, transporte y comercio informal se beneficiaron del flujo de turistas y visitantes locales. En los alrededores del estadio se vendieron artículos alusivos a la artista, alimentos típicos y recuerdos improvisados como los llamados “Shakidólares”.

Cada concierto tuvo una producción de nivel internacional, con visuales envolventes, coreografías dinámicas y un repertorio que mezcló sus éxitos clásicos y recientes. Entre los temas más coreados estuvieron Hips Don’t Lie, Antología, La Bicicleta, Acróstico y Bizarrap Session 53. En El Salvador también estrenó nuevos vestuarios diseñados para esta gira, incluido uno celeste para Waka Waka.

Shakira, que cumplió 49 años pocos días antes de iniciar su residencia, recordó desde el escenario su primera visita al país hace tres décadas. Acompañada de sus hijos, músicos y bailarines, cerró su espectáculo entre aplausos y emoción colectiva: “Esto ha sido un sueño para mí, una oportunidad irrepetible con mi manada centroamericana”.

Con este cierre, El Salvador reafirmó su capacidad para albergar eventos de talla mundial, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia cultural y turístico en la región.

