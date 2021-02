La mitad de Texas sigue sin agua potable tras nevada y se disparan recibos de luz

Más de la mitad de los 29 millones de residentes del Estado de Texas sigue sin agua potable por la posible contaminación derivada de la rotura de cientos de tuberías; tienen orden de hervir el agua antes de usarla; los cortes de suministro eléctrico continúan en varios hogares. Sin embargo, aparecen las primeras facturas de la luz de una semana en la que decenas de localidades han marcado su récord histórico de temperatura mínima.

La demanda de energía sin precedentes disparó su precio hasta 70 veces por encima de lo habitual. Por ello, el gobernador, Greg Abbott, convocó este sábado una reunión de emergencia con las autoridades estatales para discutir un proyecto de ley que proteja a los clientes de los precios abusivos.

El ciudadano Zack, de 30 años, no tiene agua en casa desde hace seis días, por eso, acudió este sábado a los supermercados H-E-B y Wellgreen para comprar agua embotellada, pero las estanterías estaban vacías, comentó.

El sistema eléctrico de Texas tiene una particularidad respecto al del resto del país. Es un mercado con escasa regulación y cerca de 220 proveedores. La demanda eléctrica de esta semana provocó que los precios se multiplicaran de un modo sin precedentes. El resultado, según medios locales como la CNN y The New York Times, es que hay clientes —que no tenían contratada una tarifa fija, y llegaron a pagar 9 dólares por kilovatio hora (kWh)— con facturas hasta 70 veces más elevadas de lo habitual, llegando incluso a rozar los 17.000 dólares (14.000 euros) en algunos establecimientos.

“Es inaceptable que los tejanos que sufrieron durante días en el frío glacial sin electricidad o calefacción ahora se vean afectados por el aumento del coste de la energía”, sostuvo el gobernador republicano de Texas. Por ello aseguró agregó que está trabajando “para desarrollar soluciones que garanticen que los tejanos no se vean afectados por picos irracionales en sus facturas de la luz”.