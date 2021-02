Lanzan Pop Culture Newswire, el servicio de cable de distribución multimedia sobre cultura pop

RetroPop Media anunció este día el lanzamiento de Pop Culture Newswire, el servicio de cable de distribución de noticias y comunicados de prensa multimedia dirigido a periodistas, plataformas de medios e influencers digitales que anhelan contenido de cultura pop que va desde moda y festivales hasta cómics, coleccionables y convenciones.

Este ofrece a las empresas, agencias, eventos y celebridades, servicios de distribución de tarifa plana, completos y específicos. Las amplias opciones multimedia son estándar con casi todas las opciones de distribución de pago por uso.

En contraste con los servicios de cable de comunicados de prensa heredados más genéricos y costosos, Pop Culture Newswire está específicamente diseñado para llegar a la influyente prensa “Geek” que cubre todo, desde juguetes y juegos, hasta películas, transmisión de programas, conciertos, convenciones y coleccionables.

Por lo que los medios pueden registrarse para recibir los titulares de Pop Culture Newswire gratis en https://www.popculturenewswire.com/journalists/.

“Nos enfocamos en los clientes que necesitan involucrar a los medios de comunicación influyentes y los creadores de contenido digital que están estableciendo la agenda sobre lo que es bueno y lo que no en la cultura pop”, dijo el socio co-gerente de Pop Culture Newswire y director ejecutivo de su aliado estratégico de servicios de cable, Latinx Newswire, Bill Gato.

Además de su enfoque de nicho, Pop Culture Newswire ofrece a los clientes varias ventajas significativas sobre otros servicios de cable:

Precio bajo, tarifa plana y excedente CERO:

Es de bajo costo y se basa en una tarifa plana para que los clientes nunca tengan que adivinar cuánto publicarán y / o distribuirán sus comunicados de prensa multimedia, estas comienzan con una tasa introductoria baja de $ 149 y el servicio de cable nunca cobra tarifas por exceso, uno de los costos más controvertidos y costosos asociados con los cables de comunicados de prensa tradicionales.

Una plataforma multimedia de escala completa:

La plataforma cuenta con un sitio web con cable socialmente, muy bien diseñado que permite a los clientes la colocación de fotografías, vídeos de YouTube, archivos PDF, biografías, presentaciones, folletos y más a una fracción de lo que otras agencias de noticias cargar. Incluso el lanzamiento más económico de Pop Culture Newswire es un lanzamiento multimedia.

Orientación integral de los medios de comunicación de la cultura pop y los influyentes:

Este ofrece distribuciones nacionales y estatales integrales a los medios de comunicación y los influyentes digitales de EE. UU. Además de los comunicados de prensa de orientación geográfica, también permite a los clientes enviar contenido a los medios y blogueros en 11 categorías específicas de noticias, como Coleccionables / Juguetes, Cómics / Novelas gráficas, Artículos editoriales, Moda, Festivales / Convenciones, Juegos, Entretenimiento general, Noticias multiculturales, Películas / TV / Stream, Música / Conerts y Deportes / Recreación.

Lanzamientos mejorados para SEO y con conocimientos sociales:

Pues ha sido diseñado con características multimedia mejoradas para SEO que ayudan a que el contenido sea indexado por los principales motores de búsqueda como Bing, Google y Yahoo!. Las publicaciones de comunicados de prensa mejoradas por SEO significan que Pop Culture Newswire trata a los consumidores que buscan noticias con la misma intensidad que utiliza para atender a periodistas y blogueros.

Experiencia inigualable en medios, medios digitales y relaciones públicas:

El equipo está compuesto por profesionales galardonados de medios y relaciones públicas que tienen un profundo conocimiento de los medios, las redes digitales y las redes sociales, el cual incluye a los ganadores de los premios PRSA Silver Anvil, PRISM, PR Week Campaign of the Year y Hispanic Public Relations Professional of the Year Awards, un barrido de todos los principales premios de relaciones públicas que existen y un testimonio de los logros de este equipo y su experiencia.