Lanzan la II fase de construcción de planta desalinizadora que abastecerá de agua potable a los habitantes en isla Meanguera del Golfo

Los habitantes de la isla Meanguera del Golfo, en La Unión Sur, pronto dejarán de pagar elevadas sumas de dinero para abastecerse de agua potable y de sufrir escasez, gracias a la instalación de un innovador sistema capaz de convertir el agua salada del mar en agua apta para el consumo humano. Esta obra a cargo de la Dirección de Obras Municipales y ejecutada por la Constructora El Salvador, beneficiará directamente a más de 2,500 personas.

En esta segunda etapa, la DOM avanza en la colocación de una nueva línea de impulsión de 5.5 kilómetros de tubería galvanizada, infraestructura clave que permitirá transportar el agua desde el tanque principal hacia los tanques de distribución. Desde allí, a través de dos redes de más de 25 kilómetros de tubería galvanizada y nuevas acometidas domiciliarias, el suministro llegará de manera eficiente y directa a los 1,500 hogares de la isla.

El Tanque 1, con capacidad de 60 metros cúbicos, abastecerá a 461 viviendas en las comunidades La Negra, Guanacastal y Salvador. El Tanque 2, el de mayor capacidad con 125 metros cúbicos, suministrará agua a 745 familias de los sectores urbanos Periquera y Majahual.

El proyecto también incluye obras complementarias como casetas de bombeo para proteger los equipos, cerramientos perimetrales con malla ciclón, anclajes de concreto para la tubería y pasos seguros en las vías, garantizando la durabilidad y seguridad de la infraestructura.

