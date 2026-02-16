El Salvador ejecuta su mayor incautación de cocaína: 6.6 toneladas decomisadas en el Pacífico

Día a Día News

ElSalvador–La Marina Nacional de El Salvador interceptó un buque de bandera tanzana que transportaba 6.6 toneladas de cocaína a más de 700 kilómetros de la costa salvadoreña, en aguas del océano Pacífico. El operativo, calificado por el presidente Nayib Bukele como el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país, permitió también la captura de diez tripulantes.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación FMS EAGLE, de 54 metros de eslora, fue interceptada a 380 millas náuticas (equivalentes a 703.7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña. La droga estaba oculta en tanques de lastre y fue localizada gracias a las labores de buzos de la Marina, quienes confirmaron el hallazgo antes del decomiso.

“Se trata de la incautación más grande registrada en nuestro país”, publicó el mandatario en la red social X. El cargamento tiene un valor estimado de 165 millones de dólares, según los cálculos oficiales.

La tripulación del buque estaba compuesta por cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, quienes fueron puestos bajo custodia de las autoridades competentes.

Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, hasta inicios de febrero de 2026 se habían incautado cargamentos de droga valorados en más de 70 millones de dólares. Durante 2025, las autoridades decomisaron más de 25 toneladas de estupefacientes, principalmente cocaína, con un valor superior a 618 millones de dólares.

El nuevo decomiso consolida a El Salvador como uno de los países con mayor capacidad operativa contra el narcotráfico en la región del Pacífico.

