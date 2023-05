¿Las tarjetas de crédito están afectando su salud mental?

Escucha este artículo Escucha este artículo

En conjunto, los estadounidenses deben casi $1 billón en tarjetas de crédito e informan que sus plásticos hacen que se sientan “estresados”, “tristes” e incluso “sin esperanza”.

Las tarjetas de crédito son tan cómodas que muchos estadounidenses dicen que la tentación de usarlas, incluso cuando saben que no deberían, está afectando su salud mental.

Debt.com encuestó a más de 1,000 estadounidenses para descubrir qué papel desempeñan las tarjetas de crédito en el estrés, la depresión y el bienestar mental en general en la actualidad. Los resultados fueron notablemente peores que los del año pasado:

En 2022, más del 21 % de los encuestados admitió sentirse “estresado” después de usar tarjetas de crédito. Este año, esa cifra aumentó a casi el 34 %.

Ese estrés continuó cuando miraron la factura de su tarjeta de crédito. En 2022, el simple hecho de mirar los extractos de las tarjetas de crédito estresó al 39 % de los participantes en la encuesta. Este año, la cifra aumentó al 43 %.

El año pasado, poco más del 3 % admitió: “Mi pareja y yo discutimos por causa de mi gasto en tarjetas de crédito”. Este año, este valor aumentó a más del 11 %.

En general, el 74 % de los encuestados el año pasado estuvo de acuerdo con que “la comodidad de las tarjetas de crédito puede afectar negativamente la salud mental”. Este año, el número llegó al 78 %.

Una explicación obvia para estos incrementos es la inflación persistente y duradera que está devorando los ingresos de los estadounidenses. Pero, según dice Howard Dvorkin, CPA y presidente de Debt.com, existe una razón más sutil y compleja.

“La inflación es solo un síntoma de una enfermedad generalizada”, señaló Dvorkin. “Los estadounidenses han enfrentado una crisis económica tras otra y su sistema de inmunidad financiera se ha debilitado tanto que están usando las tarjetas de crédito como un alivio temporal”.

También están usando las tarjetas de crédito para enmascarar problemas sociales. Poco más del 11 % de los encuestados dice que le oculta el gasto en tarjetas de crédito a su pareja. Otro 4 % evita por completo tener citas debido a las deudas.

Muchos mencionaron que la “terapia de compras” (compras impulsivas para sentirse mejor) es su mecanismo para afrontar situaciones. Casi el 12 % compra artículos con una tarjeta de crédito cada semana y luego se arrepiente. Para la mayoría, esto dio como resultado una deuda promedio de $1,000 o menos. Sin embargo, las cifras sobre esa cantidad eran preocupantes:

El 16 % incurrió en deudas entre $1,000 y $5,000

Casi el 15 % tenía deudas entre $5,000 y $15,000

El 2 % tenía deudas entre $15,000 y $20,000

Casi el 3 % incurrió en deudas de más de $20,000



Junto con la salud mental, la salud física también puede deteriorarse debido a las deudas contraídas con tarjetas de crédito. Más del 6 % de las personas indican que han sufrido pérdida del sueño y el apetito o baja autoestima debido a las facturas de sus tarjetas de crédito.

Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, y Don Silvestri, presidente de Debt.com, hace un llamado a los estadounidenses a considerar sus tarjetas de crédito como un factor que impacta su salud mental.

“Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron casi un 20 % con respecto a hace un año, según TransUnion, y han demostrado ser no solo una comodidad financiera sino un apoyo emocional”, afirma. “Cuando les digo a las personas que sus tarjetas de crédito pueden estar afectando su salud mental, no me lo creen hasta que les hago algunas de las preguntas que Debt.com hace en su encuesta anual”.

