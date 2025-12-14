Licorería de Sacramento vende otro gran éxito

Lugar popular No es un desconocido cuando se trata de acertar cinco números

El sábado 27 de noviembre de 2021, se vendió un boleto de Powerball® con cinco números acertados. Ese juego valió $1.67 millones y nadie lo reclamó. El 19 de marzo de 2024, se vendió un boleto de Mega Millions® con cinco números acertados por $1.7 millones. Ahora, en el sorteo del sábado 13 de diciembre, se vendió otro boleto de Powerball con cinco números acertados, pero sin alcanzar el premio de $1 mil millones. ¿El lugar donde se siguen acumulando millones? El popular y afortunado Lichine’s Liquor , un lugar emblemático de Land Park, ubicado en 7107 S. Land Park Drive en Sacramento.

Los números ganadores del sorteo del sábado por la noche fueron 1, 28, 31, 57, 58, y el Powerball fue el 16. Los jugadores deben asegurarse de verificar sus números. Otros cuatro afortunados acertaron cuatro números más el Powerball , lo que les valió un premio de $57,024.

40 años de juego: 40 partidos de cinco números en 2025

El sorteo del sábado por la noche es el 40.º de cinco números de este año y el 18.º con un valor superior a $1,000,000, tanto en sorteos de Powerball como de Mega Millions . Los 10 primeros segundos lugares en 2025 fueron vendidos por:

Minimercado Rocklin Powerball de Rocklin $5,717,713

Farmacia CVS Corona Del Mar Mega Millions $5,104,960

Licores Spirits World Tarzana Mega Millions $4,607,223

Mega Millions de Miss Q’s Convenience San Francisco $2,263,479

Chevron Chino Mega Millions $2,201,910

Lichine’s Liquor & Deli Sacramento Powerball $1,975,554

Circle K El Cajon Powerball $1,840,664

Powerball de Love’s Travel Stop Tehachapi $1,564,348

Powerball de Dublín de la Unión de Dublín $1,564,348

Village Wine & Spirits Ventura Mega Millions $1,512,372

