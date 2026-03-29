Líderes latinos se unen en oración y ayuno por las familias inmigrantes durante la Semana Santa

A partir del domingo 29 de marzo, pastores y líderes religiosos latinos pentecostales y evangélicos de todo el continente americano se unirán en una semana de oración y ayuno por las familias inmigrantes, dando inicio a la campaña «Porque de tal manera amó Dios al inmigrante » en 85 localidades de América del Norte, Central y del Sur.

La iniciativa, conocida como el Ayuno Nacional por las Familias Inmigrantes, tendrá lugar durante toda la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), con encuentros de oración coordinados, vigilias y eventos comunitarios que se celebrarán fuera de los centros de detención de inmigrantes, iglesias y espacios públicos.

Los encuentros son organizados por Mission Talk, una organización que moviliza a líderes religiosos y congregaciones para promover la justicia, la compasión y la transformación comunitaria. La campaña es un llamado a la oración emitido por líderes pentecostales de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), que refleja una respuesta unificada de las comunidades latinas de todo el hemisferio.

“Durante la Semana Santa, recordamos el sufrimiento, el sacrificio y el amor que son la esencia de nuestra fe”, dijo Agustín Quiles, presidente de Mission Talk. “Nos unimos en todo el mundo para orar por las familias inmigrantes, convencidos de que toda persona posee una dignidad que Dios le ha otorgado y merece compasión, cuidado y justicia”.

Durante toda la semana, pastores y líderes religiosos se reunirán en oración por los hombres, mujeres y niños detenidos, por las familias que sufren la separación y por las comunidades que atraviesan momentos de incertidumbre. Los participantes también orarán por los líderes nacionales y los responsables políticos, pidiendo sabiduría, compasión y un trato humano en materia de inmigración.

“Nuestra fe nos llama a estar al lado de los vulnerables y a elevar nuestras voces en oración”, dijo el pastor Nino Gonzales, pastor emérito de la Iglesia Calvario Orlando. “Este es un momento para que la Iglesia en toda América se una en oración e intercesión”.

Por qué están orando los participantes:

Compasión y sabiduría para los líderes nacionales y locales.

Dignidad y trato humano para quienes se encuentran detenidos.

Consuelo y fortaleza para las familias separadas por la detención.

Políticas que protegen a los niños y dan prioridad a la unidad familiar.

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