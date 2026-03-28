La Dra. Acosta acompaña el concepto de metabolismo feliz

La medicina metabólica vive uno de sus momentos más disruptivos, impulsado por el crecimiento acelerado de los péptidos como herramientas para la obesidad. Actualmente, entre un 12% y 18% de los adultos en Estados Unidos han utilizado tratamientos tipo GLP-1, con resultados que alcanzan pérdidas de hasta un 15%–20% del peso corporal.

Sin embargo, más allá de la reducción, el verdadero cambio está en cómo estos tratamientos están impactando la ansiedad, el control del apetito y el bienestar emocional.

En este contexto, la Dra. Acosta Then, con más de 8.000 casos felices y autora del bestseller Peso Feliz: libérate de la presión del peso ideal, introduce un enfoque innovador que integra ciencia y salud emocional bajo un nuevo concepto: el metabolismo feliz. Su metodología incorpora péptidos GLP-1 y los nuevos precursores tales como la Retatrutide —uno de los primeros en regular la saciedad de forma efectiva—, dentro de un sistema que busca no solo resultados físicos, sino la reprogramación emocional que rompe con la obsesión del peso ideal.

El auge de estos tratamientos, que ha crecido más de un 500% en los últimos años, responde a su capacidad de regular el hambre a nivel hormonal. Sin embargo, también ha evidenciado una realidad: sin un enfoque integral, los resultados no se sostienen “El péptido no es la solución, es la herramienta. El cambio real ocurre cuando entiendes tu cuerpo y lo acompañas con los guías médicos correctos”, explica.

Esta conversación cobra aún más relevancia con la llegada de la llamada cuarta generación de péptidos, actualmente en fase 3 de estudios clínicos, lo que implica que han sido evaluados en miles de pacientes, demostrando resultados altamente efectivos. Entre ellos, destaca la Retatrutide, un tratamiento experimental que introduce un enfoque completamente nuevo al actuar como un “triple agonista”, imitando tres hormonas clave en el cuerpo: GLP-1, que controla el apetito; GIP, que mejora la respuesta metabólica; y el glucagón, que incrementa el gasto energético.

Esta triple acción representa un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de comer menos, sino de lograr que el cuerpo consuma más energía, procese mejor los nutrientes y regule el hambre de manera inteligente. En estudios clínicos, este tipo de terapias ha mostrado pérdidas de peso significativamente superiores a generaciones anteriores, posicionándose como una de las innovaciones más prometedoras en el tratamiento de la obesidad.

Su enfoque, conocido como Metabolismo Feliz, propone liberar a las personas de la presión y guiarlas hacia un estado de bienestar sostenible, donde el peso se estabilice. Resulta altamente efectivo en adultos entre los 25 y 55 años, particularmente en quienes presentan resistencia a la insulina o desbalances metabólicos, siempre bajo supervisión médica y con un plan personalizado.

En una sociedad marcada por estándares irreales, su mensaje rompe con la narrativa tradicional: “El verdadero lujo no es ser delgada, es sentirte feliz con tu cuerpo y tu mente”. En la era de los péptidos, su propuesta redefine el bienestar como un estado de equilibrio sostenible, donde el peso deja de ser una obsesión para convertirse en consecuencia de un metabolismo en armonía.

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