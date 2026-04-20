Lluvias, viento y calor marcarán el clima de este lunes en El Salvador

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ElSalvador–El Salvador enfrentará este lunes un escenario climático variable, con lluvias intermitentes en varias regiones, ráfagas de viento y temperaturas elevadas durante el día, de acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado con precipitaciones en sectores de la zona costera, central y oriental. Durante la mañana, las lluvias continuarán de forma aislada en la zona central, mientras que por la tarde se concentrarán principalmente en áreas altas y en el oriente del país.

Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y lluvias focalizadas en la franja costera y oriental, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

El viento se mantendrá entre los 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, especialmente en zonas elevadas, lo que podría generar mayor sensación de inestabilidad en el clima.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas. Se estiman máximas de hasta 38°C en zonas como San Miguel y Nueva Concepción, mientras que en San Salvador se esperan alrededor de 33°C. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20°C y 25°C en distintas ciudades.

Estas condiciones están influenciadas por vientos del norte y noreste asociados a un sistema de alta presión que impulsa un frente frío en el Caribe, generando una vaguada cercana a Centroamérica que favorece la nubosidad y las lluvias en el territorio nacional.

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