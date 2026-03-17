Mery Eme brillará en el concierto “Madre Mía Qué Merengue”

Mery Eme comparte escenario con Fernando Villalona y Ramón Orlando en un concierto histórico de merengue

El espectáculo “Madre Mía Qué Merengue” reunirá a grandes figuras del género en una noche dedicada a celebrar a las madres y apoyar una causa social de gran impacto.

El concierto se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 en el emblemático Lynn Auditorium, un escenario reconocido por recibir importantes producciones musicales y culturales para la comunidad latina en Estados Unidos

La velada marcará un momento significativo en la carrera de la artista Mery Eme, quien compartirá escenario con dos pilares históricos del merengue dominicano: Fernando Villalona, conocido como El Mayimbe, y el maestro Ramón Orlando, uno de los músicos y productores más influyentes en la evolución del merengue moderno.

“Madre Mía Qué Merengue” no solo promete ser un espectáculo lleno de ritmo y nostalgia, sino también un símbolo del relevo generacional dentro del género. En medio de dos leyendas de la música caribeña, Mery Eme aportará la energía de una nueva generación de intérpretes que mantienen vivo el legado del merengue.

Por su parte, Fernando Villalona, con más de cinco décadas de trayectoria, continúa siendo una de las figuras más queridas de la música dominicana, con clásicos que han marcado generaciones como Dominicano Soy y Tabaco y Chanel. A su lado estará Ramón Orlando, reconocido pianista, compositor y director de orquesta, cuya propuesta musical ha definido el sonido contemporáneo del merengue en escenarios internacionales.

En este escenario de grandes figuras, Mery Eme se posiciona como la protagonista femenina de la noche. La artista ha logrado consolidar un estilo propio dentro del género, caracterizado por su carisma, elegancia escénica y una interpretación poderosa que conecta con el público.

Para la cantante, este evento representa un sueño cumplido y un tributo a sus raíces musicales.

“Pisar el mismo escenario que el Maestro Ramón Orlando y nuestro Mayimbe Fernando Villalona es un honor que apenas puedo describir con palabras. Es un sueño hecho realidad y una responsabilidad enorme que asumo con todo el amor del mundo. Esta noche no es solo mía, es de todas las mujeres que luchamos por mantener nuestra bandera en alto a través de nuestra música. ¡Prepárense, porque vamos a dejar el corazón en ese escenario!”, expresó emocionada Mery Eme.

Más allá del espectáculo musical, el evento tiene un importante propósito solidario. Parte de los fondos recaudados será destinada a la Fundación Niños de Amor, una organización con más de una década de labor social dedicada a brindar apoyo integral a niños y niñas con discapacidades físicas y cognitivas.

Muchos de estos menores han sido abandonados por sus familias debido a sus condiciones, y la fundación se ha convertido en su hogar, ofreciéndoles cuidado, protección y una mejor calidad de vida.

Los recursos obtenidos durante el concierto contribuirán a financiar programas esenciales como:

Atención médica y medicamentos

Sillas de ruedas y camas hospitalarias

Ropa y calzado

Material educativo y terapéutico

Espacios dignos para vivir

El objetivo del evento es no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar a estos niños, quienes merecen amor, oportunidades y una vida con dignidad.

Detalles del evento

El espectáculo “Madre Mía Qué Merengue” promete convertirse en una de las grandes celebraciones del merengue y del orgullo latino en Estados Unidos.

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Lugar: Lynn Auditorium

Boletos: BoletosExpress.com

Información: 1

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de las principales plataformas de venta, y se espera una gran asistencia para esta noche que combinará música, cultura y solidaridad.

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