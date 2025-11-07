Los Ángeles celebra a los Dodgers con un desfile multitudinario y operativo de seguridad

Día a Día News

LosÁngeles–La alcaldesa, Karen Bass, destacó la coordinación entre los distintos departamentos de la ciudad durante las celebraciones por el campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers, que atrajeron a unas 250,000 personas al centro de Los Ángeles.

“Los Ángeles es la ciudad de los campeones, y las exitosas celebraciones de hoy son prueba del excelente trabajo de preparación de la ciudad”, afirmó Bass, quien agradeció a las instituciones municipales que garantizaron un ambiente seguro y ordenado durante el evento.

El desfile de los Dodgers inició con los jugadores recorriendo la ruta en autobuses de dos pisos y siendo ovacionados por miles de aficionados a lo largo del recorrido. La jornada concluyó con una celebración en el Dodger Stadium, donde los asistentes festejaron el bicampeonato del equipo en la Serie Mundial.

Para coordinar las operaciones de seguridad y logística, la ciudad activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Nivel 2, con la participación de más de 20 departamentos y agencias. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desplegó un amplio dispositivo de seguridad en toda la ruta del desfile y sus alrededores, así como en los accesos al Dodger Stadium.

El LAPD también trabajó de forma conjunta con otras agencias locales y regionales para mantener el orden y proteger los negocios cercanos. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) coordinó servicios médicos de emergencia junto al equipo de seguridad de los Dodgers para atender cualquier eventualidad.

El sistema de transporte público también fue reforzado. Metrolink aumentó el servicio en las líneas de Antelope Valley, Orange y San Bernardino, facilitando la llegada de aficionados desde distintos puntos del sur de California. Además, el Dodger Stadium Express comenzó operaciones desde las 8:30 a.m., con salidas cada cinco a siete minutos desde Union Station.

En materia vial, Caltrans y el LAPD implementaron cierres temporales en rampas de acceso a la Interestatal 110 y la US 101 para controlar el flujo vehicular, mientras el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) desplegó más de 125 agentes de tránsito para dirigir el tráfico y apoyar en los desvíos establecidos.

El Centro de Sistemas Automatizados de Transporte y Coordinación (ATSAC) monitoreó en tiempo real la congestión en intersecciones clave, ajustando los semáforos según las condiciones del tráfico. Además, las autoridades recomendaron a los empleadores del área permitir el teletrabajo o la flexibilidad de horarios para evitar complicaciones de movilidad durante las celebraciones.

Las autoridades locales calificaron la jornada como exitosa y sin incidentes graves, destacando el trabajo conjunto entre dependencias municipales, fuerzas de seguridad y servicios de transporte para garantizar unas celebraciones seguras y organizadas en honor a los campeones de la Serie Mundial.

