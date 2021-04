Los Angeles ofrece más de 106 mil dosis de vacuna contra el covid-19

LOS ÁNGELES

El alcalde Eric Garcetti anunció hoy que los sitios de vacunación de la ciudad ofrecerán más de 106,000 dosis de vacunas a los angelinos esta semana, incluidas aproximadamente 60,000 citas de primera dosis y 46,000 segundas dosis, en ocho sitios permanentes y diez clínicas móviles a través de Mobile Outreach for Vaccine Equity (MOVER) programa.

Esta semana, la Ciudad abrirá su nuevo sitio fijo en Los Angeles Southwest College y agregará una clínica móvil a su rotación en toda la ciudad. “Con la expansión de la elegibilidad y el aumento de nuestro suministro de vacunas, nuestra Ciudad continúa trabajando las 24 horas del día para vacunar a los angelinos de la manera más rápida y segura posible”, dijo el alcalde Garcetti. “Cada vez que un angelino hace su parte y se vacuna, es un paso adelante para su salud y la vida de sus seres queridos, y un paso fundamental para poner fin a esta pandemia, regresar al abrazo de familiares y amigos y revitalizar nuestra economía”.

Se espera que esta semana la ciudad reciba 50,000 dosis de la vacuna Moderna, 36,000 de la vacuna Johnson and Johnson’s Janssen y 20,000 de la vacuna Pfizer. La mayoría de las dosis se administrarán en los sitios de vacunación de la ciudad en San Fernando Park, Hansen Dam, Crenshaw Christian Center, Lincoln Park, Pierce College, USC University Park, Dodger Stadium y la ubicación más nueva en Los Angeles Southwest College.

Las citas para la primera dosis están disponibles en línea en Coronavirus.LACity.org/ VaxAppointment. Todos los sitios, con la excepción del Dodger Stadium, estarán abiertos de martes a sábado entre las 8 am y las 4 pm esta semana.

El horario de vacunación del Dodger Stadium cambiará esta semana para adaptarse al comienzo de la temporada local del equipo. El sitio estará en funcionamiento de lunes a jueves de 8 a. M. A 6 p. M., Cerrado temporalmente los viernes y reabierto para operaciones el sábado de 8 a. M. A 1 p. M. El cierre temporal del viernes no afectará la entrega general de vacunas de la Ciudad. Otras ubicaciones no se verán afectadas y no se moverán citas. La Ciudad está trabajando en estrecha colaboración con los Dodgers para garantizar un funcionamiento fluido de todos los angelinos que visitan el Dodger Stadium, ya sea para animar a los jugadores en el campo o para vacunarse.

Más allá del nuevo sitio en Southwest College, la Ciudad desplegará una nueva clínica MOVE, la décima en general, para entregar vacunas directamente a quienes más las necesitan. A lo largo de la semana, los sitios móviles proporcionarán hasta 12,500 primeras dosis y 8,000 segundas dosis, y los equipos atenderán a los residentes en áreas con altos niveles de tasas de positividad de COVID-19, incluidos Watts, Vermont Vista, Vermont Square, Pico-Union, Boyle Heights , Van Nuys, Sunland-Tujunga y otros.

Hasta la fecha, al asociarse con organizaciones comunitarias confiables en estos vecindarios, MOVE ha administrado más de 60,000 dosis a angelinos vulnerables, y el 90% se ha dado a personas de color y a personas de las comunidades más afectadas por COVID-19.

Los sitios de vacunación de la Ciudad de L.A. tienen citas disponibles ahora, incluyendo citas en el estadio de los Dodgers.



Si es elegible, regístrese para una cita el mismo día.



✅ Citas: https://t.co/naMSTBoW89.

✅ Elegibilidad: https://t.co/SyYfxmZdJD. pic.twitter.com/SiSjaqHV2l — MayorOfLA (@MayorOfLA) April 5, 2021