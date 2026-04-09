Condenan a 15 años a la “Reina de la Ketamina” por suministro vinculado a la muerte de Matthew Perry

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EEUU–Un tribunal de Estados Unidos condenó a 15 años de prisión a Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, tras determinar su responsabilidad en el suministro de esta droga vinculado a la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023.

La acusada se declaró culpable en septiembre de 2025 de cinco cargos federales, entre ellos distribución de ketamina y suministro de una sustancia que derivó en muerte o lesiones graves. Según la Fiscalía, Sangha operó durante años una red de narcotráfico desde su residencia en Hollywood, donde abastecía a diversos clientes.

Las investigaciones establecieron que actuó junto a Erik Fleming en la venta de al menos 51 viales de ketamina destinados a Perry. Las dosis fueron entregadas al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, quien le administró la sustancia en varias ocasiones.

Fiscales señalaron que la condenada continuó distribuyendo ketamina incluso después de conocer la muerte del actor, lo que evidenciaría un desprecio por las consecuencias de sus acciones.

En el mismo caso, el médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Mark Chávez recibió una pena menor tras declararse culpable.

Perry, reconocido por su papel en la serie Friends, falleció en su residencia en Los Ángeles. El informe forense determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina.

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