Lotería obtiene certificado Sistemas de Gestión ISO 37001 -2016 Sistema de Gestión Antisoborno

Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoría, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001 – 2016 Anti soborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.



Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de l os recursos que gestionamos.



La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Lotería, donde nuestro presidente, Javier Milián, acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castel lón, representante de la empresa certificadora Servimeters.



Con la obtención de la ISO 37001 – 2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración íntegra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a tr avés de nuestros sorteos.



Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utili zar nuestros canales institucionales de

denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.



Para conocer más sobre nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, pueden visitar nuestra página web: https://www.lnb.gob.sv/sistema – gestion – antisoborno/

