Siete detenidos en operativo contra red de distribución de drogas en el oriente del país

#ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a siete personas durante un operativo ejecutado la madrugada de este miércoles en los departamentos de La Unión y San Miguel.

De acuerdo con la investigación fiscal, los detenidos formarían parte de una estructura dedicada a la distribución de drogas en la zona norte de La Unión, principalmente en los distritos de Santa Rosa de Lima, Pasaquina y Anamorós, con conexiones en otros puntos del oriente del país.

Los capturados fueron identificados como Ana Francisca Argueta Medrano, Carlos Noé Argueta Fuentes, Stephany Yaneth Romano Palacios, Óscar Alexander Villatoro Martínez, Laura López García, Ramiro Arnoldo y Kevin de Jesús Romano Peña.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo y diversos materiales vinculados con la venta de estupefacientes. La FGR aseguró que los indicios recolectados servirán para fortalecer el proceso judicial en curso.

Estos arrestos se suman a los realizados el pasado sábado en Mejicanos, San Salvador, donde tres hombres fueron detenidos por transportar porciones de droga destinadas a la venta local.

El Ministerio de la Defensa Nacional informó que solo en 2025 se decomisaron 25 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor estimado en $60 millones, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para combatir el narcotráfico.

