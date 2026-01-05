Maduro comparecerá este lunes ante tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Día a Día News

EEUU—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo y conspiración, luego de su captura por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos en una operación realizada el sábado en Caracas.

La audiencia está programada para las 12:00 del mediodía (hora de EEUU) y será presidida por el juez Alvin K. Hellerstein en la sala 26A del edificio judicial ubicado en la calle Pearl 500. También está previsto que comparezca su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con la información oficial difundida por la corte, el caso figura bajo el nombre “Estados Unidos contra Maduro Moros”. Tras su captura, Maduro fue trasladado al buque de guerra USS Iwo Jima, posteriormente a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, y finalmente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece bajo custodia.

El mandatario venezolano enfrenta múltiples cargos conforme al Título 21, Sección 960a del Código Penal de EE.UU., entre ellos conspiración narco-terrorista, fabricación y distribución de sustancias controladas, conspiración para la importación de cocaína, y posesión y conspiración para el uso de ametralladoras o artefactos destructivos.

El pliego de cargos indica que se le responsabiliza de la posesión de cinco kilogramos de cocaína con fines de distribución.

La audiencia se desarrollará un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU anunciara una reunión de emergencia para abordar la incursión militar estadounidense en territorio venezolano, un hecho que ha generado reacciones diplomáticas en toda la región.

