Maduro será juzgado en EE.UU. por narcoterrorismo y corrupción tras su detención

Día a Día News

EEUU/Venezuela–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado “bajo arresto” por el Gobierno de Estados Unidos y será trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico, corrupción y conspiración armada, según confirmaron autoridades norteamericanas tras la operación militar realizada esta madrugada en Caracas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, recordó que Maduro y su esposa, Cilia Flores —también detenida—, fueron imputados en 2020 por el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con narcoterrorismo. “Maduro ha sido acusado de conspirar para traficar cocaína, importar drogas a Estados Unidos, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”, señaló Bondi a través de su cuenta oficial en X.

Bondi añadió que ambos “se enfrentarán pronto a la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, calificando el hecho como “una deuda pendiente con las víctimas del régimen”.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, fue uno de los primeros en confirmar la captura tras comunicarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, afirmó. Lee explicó que los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas norteamericanas en Caracas tenían como objetivo “proteger y defender al personal que ejecutaba la orden de arresto”.

La detención de Maduro ocurre seis años después de que Washington ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. En su momento, el entonces presidente Donald Trump señaló que la acusación contra Maduro respondía a “la necesidad de frenar el narcotráfico patrocinado por el Estado venezolano”.

El operativo de esta madrugada, sin embargo, ha elevado aún más la tensión diplomática entre ambos países. Durante los últimos meses, Estados Unidos había intensificado la presión militar en la región, desplegando buques de guerra frente a las costas venezolanas y decomisando embarcaciones petroleras vinculadas al gobierno de Caracas.

Según Lee, el secretario de Estado “no anticipa nuevas acciones militares en Venezuela” ahora que Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del mandatario ni de su esposa.

Mientras tanto, senadores demócratas han cuestionado la legalidad de la operación sin aprobación previa del Congreso. No obstante, Lee sostuvo que “probablemente se enmarca dentro de la autoridad constitucional del presidente para proteger al personal estadounidense de amenazas inminentes”.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, celebró la captura con un mensaje directo: “El tirano se ha ido. Es un nuevo amanecer para Venezuela”. En su declaración añadió que “Maduro finalmente enfrentará la justicia por los crímenes cometidos contra su pueblo y contra Estados Unidos”.

La Casa Blanca no ha emitido todavía un comunicado oficial sobre los próximos pasos judiciales, aunque fuentes diplomáticas confirman que el traslado de Maduro podría realizarse en las próximas horas.

Compartir esta nota