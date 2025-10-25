Ocho cadáveres sin identificar hallados bajo un puente en Palencia, Guatemala

Día a Día News

Guatemala–Bomberos de Guatemala confirmaron el hallazgo de ocho cadáveres sin identificar, localizados la noche del viernes dentro de bolsas de plástico bajo un puente en el municipio de Palencia, al sur del país.

El descubrimiento ha generado alarma entre la población y ha motivado la intervención del Gobierno.

Los cuerpos fueron encontrados por Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, abandonados entre la maleza. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como su género o si presentan señales de violencia. El Ministerio Público ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del caso.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instruyó al Ministerio de Gobernación a actuar “con toda la fuerza del Estado” frente al hallazgo. A través de su cuenta de X, aseguró que “no habrá impunidad” y que su Gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados.

Las autoridades locales continúan con las diligencias y el levantamiento de evidencias en la zona, mientras se espera que los peritos forenses determinen causas de muerte, identidades y posibles responsables.

