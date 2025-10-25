Sáb. Oct 25th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Guatemala

Ocho cadáveres sin identificar hallados bajo un puente en Palencia, Guatemala

Oct 25, 2025 #Bomberos, #cadáveres, #Guatemala, #Pandillas, #PNC, #Seguridad

Día a Día News

Guatemala–Bomberos de Guatemala confirmaron el hallazgo de ocho cadáveres sin identificar, localizados la noche del viernes dentro de bolsas de plástico bajo un puente en el municipio de Palencia, al sur del país.

El descubrimiento ha generado alarma entre la población y ha motivado la intervención del Gobierno.

Los cuerpos fueron encontrados por Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, abandonados entre la maleza. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como su género o si presentan señales de violencia. El Ministerio Público ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del caso.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instruyó al Ministerio de Gobernación a actuar “con toda la fuerza del Estado” frente al hallazgo. A través de su cuenta de X, aseguró que “no habrá impunidad” y que su Gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados.

Las autoridades locales continúan con las diligencias y el levantamiento de evidencias en la zona, mientras se espera que los peritos forenses determinen causas de muerte, identidades y posibles responsables.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Guatemala

Marco Antonio Villeda asume como ministro de Gobernación tras cambios en el gabinete de seguridad

Oct 24, 2025
Guatemala

Recapturan a “Brown” uno de los pandilleros fugados de Fraijanes II

Oct 21, 2025
Estados Unidos Guatemala

El sector empresarial juega un importante papel en la inclusión laboral de personas refugiadas y migrantes

Oct 16, 2025
error: Contenido protegido