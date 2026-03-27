MARN advierte ingreso de vientos nortes este fin de semana

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante el sábado 28 y domingo 29 de marzo se registrará el ingreso de vientos nortes y norestes en el país, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 65 kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial emitido este 26 de marzo, las condiciones serán más perceptibles en zonas de occidente y oriente, especialmente en áreas elevadas y cercanas a las fronteras, donde el terreno puede intensificar la velocidad del viento.

El MARN detalló que los vientos nortes predominarán el sábado, mientras que para el domingo se espera la presencia de vientos norestes acelerados. Posteriormente, las condiciones retornarán al flujo habitual del este.

En cuanto a las lluvias, la institución prevé precipitaciones puntuales durante el fin de semana, con mayor probabilidad de extensión para el viernes 27 de marzo. Estas podrían presentarse en distintos momentos del día y estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Las temperaturas continuarán cálidas durante las tardes, mientras que en horas de la noche y madrugada se percibirá un ambiente más fresco.

Para el viernes, el pronóstico indica lluvias en la madrugada en zonas del oriente y la franja costera; por la tarde en áreas del norte y sectores cercanos a la cadena volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador; y por la noche en regiones centrales y orientales del país.

Ante estas condiciones, el MARN recomendó a la población evitar quemas agrícolas durante periodos de viento fuerte y mantenerse informada a través de los reportes oficiales.

Asimismo, instó a quienes realizan actividades marítimas y aéreas a evaluar las condiciones atmosféricas antes de operar y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El Observatorio de Amenazas continuará monitoreando la evolución del sistema para informar oportunamente sobre cualquier cambio en el pronóstico.

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