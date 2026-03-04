San Miguel albergará el primer Festival de la Diáspora “Unidos por El Salvador”

Día a Día News

ElSalvador–El próximo 21 de marzo, el estadio Miguel Félix Charlaix, en San Miguel, se convertirá en punto de encuentro para miles de salvadoreños con la celebración del primer Festival de la Diáspora “Unidos por El Salvador”, un evento que busca estrechar los lazos entre quienes residen en el país y los que viven en el extranjero.

La iniciativa, organizada por la entidad sin fines de lucro SOS El Salvador Inc., cuenta con más de dos décadas de experiencia en la realización de festivales dirigidos a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. En esta ocasión, el objetivo es replicar esa experiencia en territorio nacional y posicionar el festival como una cita anual en la zona oriental.

Según los organizadores, la jornada arrancará a las 5:00 de la tarde y se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada. Las puertas estarán abiertas desde las 3:00 p.m. para facilitar el ingreso del público.

El empresario salvadoreño Tony Villatoro, radicado en Houston, Texas, y promotor del evento, explicó que la decisión de realizar el festival en El Salvador responde al clima de seguridad que vive el país y al deseo de aportar al crecimiento económico local. “Queremos invertir en El Salvador, generar empleo temporal y contribuir al desarrollo mediante la música y la cultura”, expresó.

El repertorio musical incluirá presentaciones de Marito Rivera y su Grupo Bravo, Johnny Molina y Los Sabaneros de Aniceto Molina, Grupo Redd, El Güero y su Banda Norteña, Grupo Krater y la reconocida banda guatemalteca Alux Nahual. En total, más de cinco agrupaciones ofrecerán una programación variada que combinará géneros como rock en español, música tropical y regional mexicana.

Los boletos ya se encuentran disponibles en preventa con los siguientes precios:

General: $8.00

VIP: $15.00

El día del evento los precios serán de $12.00 en general y $20.00 en VIP. Aplica cargo por boletería.

El festival está dirigido a mayores de 12 años y contará con áreas accesibles y zona VIP frente al escenario. Los organizadores esperan que el evento, coincidiendo con el spring break, atraiga a compatriotas desde el extranjero, en especial a quienes viven en Estados Unidos.

Con esta primera edición, el Festival de la Diáspora busca consolidarse como un espacio de convivencia, cultura y reencuentro, celebrando el vínculo que une a los salvadoreños sin importar dónde se encuentren.

