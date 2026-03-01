Maximino Rivera y Robertito Hernández lanzan «Deja Que Hablen»

Los emblemáticos Boricuas, Robertito Hernández y el reconocido productor y trombonista Maximino Rivera, regresan con fuerza y elegancia a las pistas de baile con su nuevo sencillo: «Deja Que Hablen».

Con el firme sello musical que los caracteriza, este tema promete convertirse en uno de los más disfrutados por los amantes del género. «Deja Que Hablen» es una pieza de salsa desafiante y romántica que aborda como tema central la resistencia inquebrantable de una pareja frente a las críticas y los rumores externos.

Bajo la pluma y composición del talentoso Gerson Zayas, y con los magistrales arreglos de Maximino Rivera, la canción se viste de sabor auténtico y elegancia musical. En esencia, la obra es una oda a vivir un «nido de amor» privado; una declaración donde los protagonistas le restan importancia a lo que la gente «murmure» o «comente», demostrando que los rumores son solo viento que no podrá destruir su unión. El estribillo recalca que lo único importante es que «solo tú y yo» sigan su camino hacia un paraíso personal, amándose hasta el final.

La propuesta musical cuenta con la inconfundible voz callejera y particular de Robertito Hernández, quien le imprime a esta salsa brava un toque distintivo y urbano. Por su parte, Maximino Rivera deja en cada nota del trombón su sello personal, plasmando un sabor inigualable que realza cada compás de este tema vibrante.

La constelación de estrellas que integra esta producción es amplia y de gran trayectoria:

Vicente Báez en el piano.

en el piano. Mario Vélez en el bajo.

en el bajo. Javier Alvarez (Tito Furia) en la percusión (conga y timbal).

en la percusión (conga y timbal). René Figueroa en el bongó.

en el bongó. Gerson Zayas en los coros y composición.

en los coros y composición. Maximino Rivera en los arreglos y trombones.

«Deja Que Hablen» es mucho más que un sencillo; es una declaración de amor a prueba de envidias, destinada a encender las pistas de baile y los corazones de todos los que aman la música auténtica.

