Un visionario que redefine la música latina

Luis “ The Dro1dz ” Salazar, CEO y líder de Diahs Music , consolida su legado como uno de los productores, compositores y ejecutivos más influyentes en la industria de la música latina actual. Originario de Nicaragua y criado en Miami, su carrera profesional comenzó a finales de 2009 cuando se integró al mercado musical estadounidense como compositor y productor.

Principales logros y reconocimientos



• Productor y compositor multiplatino , autor de Múltiples éxitos latinos y pop modernos, reconocido como una figura clave detrás de proyectos exitosos del mercado latino.

• Ha colaborado con artistas de primer nivel, incluyendo Luis Fonsi, Farruko, Chayanne, Sebastián Yatra, CNCO, Anitta, Maluma, Río Roma , entre otros.

• Desde 2015, obtuvo varios discos de platino y lideró el ranking en Sudamérica. Su primer número uno en Billboard Latino fue con Domino Saints y el sencillo Ya Quiero.

• Actualmente continúa trabajando en proyectos tanto en el mercado latino como estadounidense, fusionando estilos y colaborando con escritores, artistas y productores de gran impacto.

Como CEO de Diahs Music , Luis Salazar ha liderado el sello con una visión artística y estratégica, potenciando producciones para talentos emergentes y artistas de reconocimiento global, impulsando colaboraciones internacionales de alto perfil. Su enfoque combina creatividad con un profundo conocimiento del negocio, posicionando a Diahs Music como una fuerza clave en el desarrollo del sonido latino contemporáneo.

Ha trascendido fronteras musicales integrando su trayectoria como multiinstrumentista , aportando versatilidad y profundidad en producciones que cruzan géneros y públicos.

• Creación y producción de pistas que han alcanzado el Top 10 y el número uno en las listas latinas de Billboard y otros mercados hispanos.

• Impulso a figuras emergentes en el género urbano latino, logrando resultados comerciales y artísticos comprobados.

• “Luis Salazar es un productor y compositor multiplatino , creador de muchos de los mayores éxitos del pop latino. Un multiinstrumentista excepcional…”

— Warner Chappell Música Latinoamérica

